【MIRROR演唱會】MIRROR挑戰十場處男紅館騷　Jeremy預告騷肌Lokman盼更多團體項目【有片】

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤超人氣男團MIRROR，今日（4月26日）中午於西九文化區藝術公園舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，宣布MIRROR演唱會詳情。

演唱會將於7月25至31日以及8月2至4日舉行，一共十場，而票價分別為1280元、880元、480元。

MIRROR接受TOPick專訪，分享準備演唱會的感受、驚喜環節。

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MIRROR首登紅館

問到首次登上紅館便開四面台，準備情況如何時，Lokman說：「首次開四面台，現時是處於前期的準備工作，即是籌備、構思，我們也開了數次會，大家也交出想做的項目，但就是交得太多項目，也被花姐嫌我們煩。所以他們也要開會過濾如何有一個再流暢、精彩的流程。」

MIRROR平日工作繁忙，粉絲一向也很擔心欠缺休息時間，Anson Kong笑言：「休息時間在入行後已在我們的字典中消失。」Lokman補充：「我們也有特意嘗試爭取一下，因為我們開十場，上一次六場的狀態也只是OK。而我們未曾嘗試開十場演唱會，所以也希望中間有一個休息時間，公司也為我們爭取，非常之好！」

會否有加場的空間？Lokman稱要經過很多部門，如果門票售韾後而大家也想看，加場也是一件好事。

▲ 《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》

Jeremy騷肌？

至於MIRROR準備甚麼驚喜予粉絲？一眾成員起哄指Jeremy要騷肌，Jeremy說：「已經馬上去做gym。」身後的Edan笑稱Jeremy要操蘋果肌。

Lokman預告想做一些團體的項目，除了過往的團歌外，也希望12個人在舞台上做一些挑戰性較高、需要練習的項目，讓大家更意想不到。

AK說：「盡量選擇挑戰性較高、難度較低的項目。」他又請Jeremy先操肌，Jeremy回應：「操肌很簡單，危險程度沒有那麼高。」AK狙撃：「總之我高空飛行的話，你就半裸，我話之你半裸邊Part。」他們又笑稱不會表演「彈額頭」，但不排除Lokman會於台上說國語，AK又提議Lokman以普通話Rap。

Ian則於上一次演唱會未有騷肌：「沒有遺憾，我覺得演唱會也不用每一次騷肌，主要配合演唱會主題。」

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教主、姜濤努力工作

面對於《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》獲獎後惹起爭議，「教主」Anson Lo說：「正評、負評也好，我唯一可以做就是做好接下來的工作，繼續做好自己的音樂，因為我也很肯定也是盡自己最大的努力去做每一首歌，所以希望大家有一次會感受到我是有用心的。」

對於有粉絲替姜濤感不值，他表達看法：「也知道粉絲會比較關心，但音樂本身真的沒有比較的性質，所以希望大家可以好好享受這一次的舞台。」Lokman稱自己未有奪個人獎項也不要緊。

記者：陳淑霖