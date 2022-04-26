【上門接種】7,900人登記上門接種科興　70歲或以上長者可經網上或電話預約

▲ 聶德權表示，在推出登記服務一星期以來，截至昨晚有約7,900人登記上門接種服務。（資料圖片）

政府上周推出上門接種新冠疫苗登記服務，公務員事務局在整理合資格人士資料及配對醫護團隊後，今日（26日）起展開全港「疫苗到戶接種服務」。

公務員事務局局長聶德權今日與立法會醫療衞生界議員林哲玄一同到小西灣邨，視察為長者到戶接種疫苗的流程，林哲玄所屬的醫護誠信同行亦為是次「疫苗到戶接種服務」的外展醫療團隊之一。在服務擴大至全港後，3名年齡介乎75歲至94歲的長者是首批經上門服務接種疫苗的受惠人士。他們均未曾接種新冠疫苗，而其中2位曾於3月初染疫，在康復後滿1個月即接種疫苗。接種過程由簡單講解到打印疫苗接種紀錄，非常順暢，期間義工亦在場協助。

聶德權表示，在推出登記服務一星期以來，截至昨晚有約7,900人登記上門接種服務。當局十分多謝市民的支持，但相信有不少有特別需要的朋友仍在觀望，希望他們可以把握機會盡早登記。他續指，今日有20隊來自不同醫護機構或團體的人員，兵分多路在東區提供上門疫苗接種服務。當局星期四（28日）會開展西貢區的上門接種服務，並會逐漸加大每天派出外展隊的數目，加快接種的步伐。他亦感謝全港社區抗疫連線和全港抗疫義工同盟派出義工，協助醫護團隊上門接種疫苗。

聶德權補充，疫情下，不少未曾接種疫苗的長者在染疫後病情嚴重，甚至最終離世。第五波疫情呈報死亡個案數目的臨時數據顯示，70歲或以上沒有接種疫苗的死者總數達5,848宗，佔全部死亡個案約65%，而「疫苗到戶接種服務」就是希望保護這個年齡組別的人士，便利他們接種疫苗。雖然近日疫情有所緩和，但他強調不能掉以輕心，相反，未接種疫苗的長者更應該趁此機會盡早接種新冠疫苗，還要按時接種第二、第三劑，甚至第四劑疫苗。

未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，可透過「疫苗到戶接種服務」網站 ，或查詢熱線5688 5234（每日上午9時至下午8時運作），登記上門免費接種科興疫苗服務。服務會以分區形式推展，每星期服務四至五區。市民可免費透過「疫苗到戶接種服務」接種疫苗。外展隊提供服務前會先與申請人聯絡，而工作人員出勤時會穿上綠色上衣制服，方便市民識別。若有懷疑，市民可先致電查詢熱線。

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記者：黃穎津