  • 28°C
香港時間 : 2022426日 (週二) 17:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2022】2考生即日入竹篙灣考中文科　張竹君：曾於學校同場考試不列密切接觸

社會 14:59 2022/04/26

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

中文科今日（26日）開考，考評局今早共處理2名考生要求即日到竹篙灣隔離試場應考的申請。（考評局提供）

中學文憑試（DSE）中文科今日（26日）考中文科閱讀卷及寫作卷，考評局表示，今早共處理2名考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請，今日最終合共有28名考生於隔離試場應考文憑試，較昨日數學科增加2人，分別涉及10名正檢疫及18名確診考生，沒有考生因身體不適而選擇不應考。

今日是文憑試開考第4天，政府疫情記者會上，被問到即日要求入竹篙灣的2名考生，曾否到其他學校試場應考，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應稱，並無考生詳細資料，但指考生在考試時一般會戴口罩，故同場考生不會被列作密切接觸者。

今日舉行的中文科卷一及卷二考試，約有44,500名考生報考，合共設有477個禮堂試場、250個課室試場及528個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【DSE2022】中文作文考校服自述再抒情　另談任食放題後「得不償失」
今日 13:18
【DSE2022】中文作文考校服自述再抒情　另談任食放題後「得不償失」
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》
今日 12:21
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》
【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
17:41 2022/04/22
【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
【DSE2022】26人竹篙灣考數學科　將軍澳考生印漏健康申報表發帖求救獲街坊相助
15:29 2022/04/25
【DSE2022】26人竹篙灣考數學科　將軍澳考生印漏健康申報表發帖求救獲街坊相助

你可能感興趣

【DSE2022】中文作文考校服自述再抒情　另談任食放題後「得不償失」
今日 13:18
【DSE2022】中文作文考校服自述再抒情　另談任食放題後「得不償失」
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》
今日 12:21
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》
【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
17:41 2022/04/22
【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介
DSE 中文科 中學 閱讀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
10:25 2022/04/25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
【CHILL CLUB】ViuTV直接失誤許廷鏗大方原諒　何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點
12:21 2022/04/25
【CHILL CLUB】ViuTV直接失誤許廷鏗大方原諒　何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點