【DSE2022】2考生即日入竹篙灣考中文科　張竹君：曾於學校同場考試不列密切接觸

▲ 中文科今日（26日）開考，考評局今早共處理2名考生要求即日到竹篙灣隔離試場應考的申請。（考評局提供）

中學文憑試（DSE）中文科今日（26日）考中文科閱讀卷及寫作卷，考評局表示，今早共處理2名考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請，今日最終合共有28名考生於隔離試場應考文憑試，較昨日數學科增加2人，分別涉及10名正檢疫及18名確診考生，沒有考生因身體不適而選擇不應考。

今日是文憑試開考第4天，政府疫情記者會上，被問到即日要求入竹篙灣的2名考生，曾否到其他學校試場應考，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應稱，並無考生詳細資料，但指考生在考試時一般會戴口罩，故同場考生不會被列作密切接觸者。

今日舉行的中文科卷一及卷二考試，約有44,500名考生報考，合共設有477個禮堂試場、250個課室試場及528個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

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責任編輯：馮琪雅