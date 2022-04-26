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【打擊起底】私隱公署拘41歲男涉起底3名事主　疑存在商業糾紛

社會 15:00 2022/04/26

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個人資料私隱專員公署刑事調查組高級個人資料主任盧廸凡。（曾秋文攝）

個人資料私隱專員公署就一宗涉嫌違反「起底」罪行的案件今日（26日）下午向傳媒簡報。個人資料私隱專員公署刑事調查組高級個人資料主任盧廸凡表示，本案是自2021年10月8日「起底」刑事化後，私隱公署作出的第2宗拘捕行動。

案中涉及3名事主，他們的個人資料在2021年12月在不同的社交媒體平台上，在沒有得到他們的同意之下被披露，包括事主的全名、別名、電話號碼、任職的公司和在公司的職位，私隱公署收到投訴後經深入調查，相信雙方存在商業糾紛，其後鎖定疑犯的身份，在今日（26日）在新界西區拘捕一名41歲涉案男子，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條「在未獲同意下披露個人資料」罪。

行動中檢獲一部手機和一部手提電腦，被捕人士現正被扣留調查，盧廸凡指由於案件仍在調查中，有關細節暫不便向公眾交待。私隱公署提醒市民，切勿作出嚴重侵犯個人私隱的違法行為，私隱條例適用於網上世界，違反私隱條例第64（3A）條，一經定罪，最高可被罰款10萬元和監禁2年，市民切勿以身試法。

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記者：曾秋文

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