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【出海陷阱】海事處及水警月內執法逾300次　提出22宗船隻違規載客檢控

社會 15:21 2022/04/26

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海事處與水警進行聯合行動，打擊非法載客船隻。（政府新聞處圖片）

不少市民乘疫情放緩，在假日乘船出海遊玩。為打擊遊樂船隻非法載客、超速、超載、違反牌照條件及相關海事法例，海事處本月在西貢、大埔、大澳、黃石碼頭、香港仔等黑點進行了214次執法行動，並與水警採取了117次聯合行動，包括安排人員「放蛇」，並在本月內共提出22宗相關檢控個案。

海事處自今年一月起把已獲海事處處長批註可作出租或取酬的本地遊樂船隻名單上載至海事處網頁，並會持續更新，以供公眾參考。

海事處指，如發現船隻沒有相關牌照，或未獲海事處處長批准而出租或提供載客服務以收取報酬，會檢控船東、代理人或船隻操作人。

根據法例，本地遊樂船隻不得出租以收取租金或報酬，除非該船隻已獲海事處處長的批註，並持有有效的檢查證書或驗船證明書、第三者風險保險單、運作牌照，以及書面租船或租購協議。

海事處發言人提醒巿民，為保障自身安全，應使用獲海事處批准出租或載客以收取報酬的本地遊樂船隻。

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責任編輯：陳梓蔚

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