【非法勞工】涉僱用外傭做清潔　餐廳董事判囚2個月罰款6千元

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一名餐廳董事因僱用一名外籍家庭傭工從事非法工作，昨日（25日）於沙田裁判法院，該餐廳董事承認相關控罪被判監禁兩個月。餐廳代表亦被判罰款六千元。而被捕外傭亦承認控罪，被判監兩個月，緩刑兩年。



入境處早前收到舉報，表示有外傭於餐廳進行清潔工作。入境處因而展開調查，並於行動中拘捕涉案的餐廳董事及一名外傭。入境處調查人員同時發現該餐廳董事為被捕外傭的合約僱主。



經調查後，被捕的餐廳董事被控一項在該公司董事的同意、縱容或疏忽下僱用不可合法受僱的人為僱員的控罪。涉事餐廳亦被控僱用不可合法受僱的人。被捕外傭則被控一項違反逗留條件的控罪。



處方指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。



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責任編輯：余思嵐

