【囤積症】黃大仙紙皮婆婆露宿街頭兩年半　因儲物症被女兒趕出家門想自力更生

▲ 黃大仙一名婆婆露宿街頭兩年半，以執紙皮維生。

露宿者背後可能有一段故事，TVB資訊節目《東張西望》最近報道了一名露宿在黃大仙商場外的老婦霞姨。霞姨有儲物癖，長期將大量雜物垃圾如紙皮箱、發泡膠盒、煙蒂及食物殘渣堆放在街上，大小二便也就地處理，嚴重影響衛生環境。

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《東張西望》昨日（25日）播出的一集中，提及黃大仙南館外有一名老婦露宿街頭，並將大量雜物垃圾堆積在街上，散發出一股臭味。該名老婦名叫霞姨，她除了會飲用別人喝剩的飲品，更隨地大小二便，再把尿液投灑在草叢中，表示可「用來種樹」。當有鼻涕時，她就用手抹鼻，再擦在地上，衛生情況欠佳。

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霞姨以執紙皮變賣維生，本身有吸煙習慣的她會將別人扔掉的煙蒂儲起來再吸，亦因此曾兩度令紙皮燃燒，險釀成火警。霞姨擺放雜物的位置由房署、食環署及領展3個不同部門管理。

在接獲市民投訴後，食環署日前已清理掉霞姨的雜物，而霞姨仍露宿街上。節目主持人上前訪問，她就表示在清理雜物過程中遺失了腰包，內裡的身份證、銀行卡、八達通及飯卡都一併不見：

管理處真是多餘，他說有人投訴，說給我一百元，管理處找清潔公司開車送走雜物。我說就算給我一千元我也不要，我要自力更生。我的紙皮價值豈只一百元？我要你那一百元，豈不是得不償失？

其實《東張西望》曾在兩年前報導過霞姨的故事。霞姨有兩兒一女，她本身在黃大仙有公屋單位，以前在旺角、大角咀一帶露宿，攝製隊曾幫霞姨跟女兒見面，但最後被拒門外。

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霞姨最近透露，自己流連在外兩年半，中間曾回家住了兩、三個月，但女兒今次連家門門鎖也換了，把她趕出家門。霞姨表示，女兒不喜歡自己執紙皮，曾試過把她的手推車扔掉：

我試過拍門，她都不開門，不開門即是不想讓我進去。

霞姨本身育有兩兒一女，她表示自己有儲物症，原因是來自不開心的童年，覺得囤積能為自己帶來安全感。黃大仙區前區議員莊鼎威曾嘗試與霞姨接觸，但她拒絕接受援助。而《東張西望》主持人今次再度嘗試找霞姨的女兒，但不獲回應。

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責任編輯：羅嘉欣