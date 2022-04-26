【DSE2022】考生稱哲學文章抽象難明：正常人唔會諗到　中文教師指偏向議論文體已相對平實

▲ 余同學認為，第二篇白話文引用愛默生的詩，特別難理解。（黃悅晴攝）

中學文憑試今日（26日）舉行中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷考試。其中閱讀卷課外篇章考問內地哲學家周國平兩篇文章，有考生認為文章內容抽象，涉及哲學概念難理解；不過有考生認為，兩篇文章篇幅均較短，做卷時間充餘。有中文科老師分析，今年考卷整體難度與以往相若，兩篇文章偏向議論文，相信考生較易掌握主題。

首篇文章《一個人和三個人稱》從「我」、「你」、「他」3個人稱代詞審視自身特點；第二篇則探討人生應有所依托，並引用愛默生的詩，指出要找到自我價值及意義，才可活出真我。

應屆考生王同學直言「兩篇都睇唔明；做就做得切，但唔知自己寫咗咩入去。（文章）講啲嘢好抽象，唔係平時會接觸嘅嘢，思考自身呢啲，正常人都唔會諗到。」不過他認為課外篇章的文言文部分很簡單，以往有接觸過類似文章。

▲ 王同學形容閱讀卷出卷風格與以往很不一樣，但認為較以往簡單。（黃悅晴攝）

余同學就認為，第二篇白話文引用愛默生的詩，特別難理解，「卷一都係估為主，我哋又唔係作者，點知佢寫個時諗咩。」至於第一篇文章，他認為道理顯淺，可以理解主旨，但文章涉及哲學概念，與以往考卷差很遠，直言沒有信心。

王同學亦形容閱讀卷出卷風格與以往很不一樣，但認為較以往簡單。她指出，今年考題沒有以往常見的「分段題」，文言文亦較少語譯，令做卷時間較寬鬆。她認為，整份卷最難是文言文最後一題涉及道家思想的問題。

寶安商會王少清中學中文科科主任謝穗芬分析，閱讀卷整體難度與以往相若，今年亦沒有新題型，長題目偏少。對於白話文兩篇均偏向議論文，她認為選材合理，近數年文憑試較少選取議論文章，但坊間模擬考卷就有不少。她又說，第二篇文章可作為第一篇的延伸，深化主題，相信考生會較易掌握。

謝穗芬又笑說，文學作品本來都較抽象，議論文已相對平實。至於甲部指定篇章，謝穗芬說，題目由最基本的字詞理解到深層意思均有問及，而去年已經考問的指定篇章今年再有考，反映考生要全面溫習。

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記者：黃悅晴