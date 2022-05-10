【脂肪肝】三高及中央肥胖為脂肪肝高危族　專科醫生教6招預防脂肪肝

▲ 三高及中央肥胖為脂肪肝高危族，專科醫生教6招預防脂肪肝。

脂肪肝在香港相當普遍，有研究指出近四成港人有脂肪肝，其患病率隨年齡遞增。脂肪肝是指肝內積聚的脂肪超過肝臟容量的5%，其成因與攝取過量酒精、肥胖、藥物等有關。

中央肥胖、三高人士 脂肪肝高危

大部分非酒精性脂肪肝個案與代謝綜合症的風險因素有關，包括中央肥胖及三高（即高血脂、高血壓、高血糖）。患者未必會有病徵，很多時都是因為進行身體檢查，例如肝功能測試或腹部超聲波有異常才發現脂肪肝。

肝臟具備分解毒素、製造膽汁幫助分解脂肪、儲存肝糖和維他命等重要作用，脂肪肝患者除了單純積聚脂肪於肝臟，研究顯示5%至20%患者會出現肝臟發炎，當中一至兩成患者會有明顯纖維化，少數患者會演變成肝硬化，甚至肝癌或肝衰竭。

雖然暫時未有證據證明三高與肝癌有直接關係，但如果三高人士的肝臟長時間嚴重發炎，其纖維化會更加嚴重，繼而引致肝硬化。如不理會，更會演變為肝癌，病情不能逆轉。

健康飲食、運動、戒煙酒 預防脂肪肝

目前未有針對脂肪肝的認可藥物治療，但若能在早期發現，及早改善生活習慣、多做運動，有助減少肝臟脂肪積聚。

留意以下六點預防脂肪肝形成：

多做運動：恆常運動有助減少肝臟積聚脂肪，成人應每星期進行兩至三次、每次15分鐘中等強度帶氧運動，例如急步走、踏單車、游泳。

維持健康體重和腰圍：中央肥胖是患上脂肪肝的風險因素之一，有研究指體重降低4%至 14% 有助減少肝臟積聚脂肪。

均衡飲食：研究發現進食過多高蔗糖或果糖食物與非酒精性脂肪肝有關，因此應盡量避免糖分高的汽水或果汁、甜品、精煉的碳水化合物，例如白粥、白飯、以及煎炸食物。

避免飲酒：肝臟是分解酒精的最主要器官，過量攝取酒精會導致肝臟肥大，研究指出逾九成酗酒人士患有酒精性脂肪肝。

適當服用中西藥：肝臟自我復原能力高，能自行解毒，如無需要，服用太多中西藥只會加重肝臟負擔。

戒煙：雖然吸煙不會直接增加肝癌風險，但會影響胰島素抗阻，因而加速脂肪肝形成。

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