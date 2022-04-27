【滅蟲方法】淘寶傢俬暗藏蝨蟲卵　專家教消滅家居6大昆蟲

▲ 淘寶九成傢俬暗藏蝨蟲卵，專家教消滅家居6類昆蟲的方法。

除了炎熱天氣，淘寶的傢俬也會為家居帶來多種昆蟲。有滅蟲專家指出，九成從淘寶購買的傢俬也藏有蝨蟲卵，在傢俬入屋前一定要做好滅蟲工夫。卜泥/書蝨、衣魚、姬薪蟲、木蝨/床蝨、白蟻、曱甴分別藏身於紙皮、雜木、衣櫃、廚房等地方，TOPick綜合消委會及專家意見，羅列出消滅各類昆蟲的方法。

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淘寶傢俬入屋前要滅蟲

從淘寶購買的傢俬，大多不會選用貴價木材，加上倉庫環境未必理想，不少也暗藏蝨蟲卵。運抵本港後遇上濕熱天氣，就會繁殖大量蝨蟲，令家居後患無窮。

滅蟲專家任永強早前接受TOPick訪問時指，淘寶的傢俬九成暗藏蝨蟲卵，最常見的包括以下5種：

藏在包裝紙皮內：衣魚、卜泥/書蝨

藏在雜木：姬薪蟲、木蝨/床蝨、白蟻

拆開傢俬包裝後，藏在裡面的蝨蟲卵難用肉眼見到，通常在濕熱的環境下孵化，然後從木材中鑽出來。任永強建議，傢俬入屋前按以下步驟消滅這5類蟲：

1. 在走廊或大堂拆除傢俬包裝後，即時丟棄，避免依附在包裝箱紙的蝨蟲入屋。

2. 安裝傢俬前，先用吸塵機吸走表面塵埃，以及肉眼看不見的細蟲，再以酒精或清潔劑徹底清潔。

3. 安裝傢俬後，用抽濕機抽走傢俬的濕氣。

4. 使用煙霧滅蚤劑（俗稱「炸蛋」）清除蝨蟲。

5. 在傢俬抹上除菌劑，減少蝨蟲的食物來源。

消滅5類家居常見昆蟲的方法

除了在淘寶的傢俬出沒，衣魚、卜泥/書蝨、木蝨/床蝨、白蟻、曱甴也經常在家中現身。

1. 衣魚

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2. 床蝨/木蝨

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3. 白蟻











4. 書蝨/卜泥

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5. 蟑螂（曱甴）

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責任編輯：羅嘉欣