【復課】13宗學校呈報陽性個案　涉及10名學生及3名老師

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情持續向下，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（26日）出席疫情記者會，交代疫情最新發展。

張竹君公布，今日新增347宗陽性個案，沒有新增的院舍出現確診，惟有3間早前已有個案的安老院舍及1間殘疾院舍新增10宗院友確診個案。

張竹君表示，現有617間學校已復課。當局接獲13宗學校呈報陽性個案，涉及10名學生及3名老師，分別來自13間不同學校。學校呈報的11宗快測陽性個案之中，9宗今天檢測陽性，當中7人昨日曾上學，另外2人原於今日復課，最後上課天是1月。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時仍有1868名病人留醫，再多2人危殆，3人嚴重；當局昨再呈報7宗患者離世，當中6人在過去24小時離世，涉及1男5女，年齡介乎75至96歲，其中有4人來自院舍，3人無打針，2人已打1針；另有1名91歲男病人於4月24日離世。累計今波有9061宗死亡個案。過去1日亦再多255名病人康復，其中160人已出院。

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記者：黃穎津