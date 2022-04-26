【M+博物館】M+幕牆5月20日起展出《心經》手語影片　無需預約即可觀賞【附免費活動詳情】

▲ M+幕牆5月20日起展出療癒影像藝術。（M+圖片）

西九文化區M+博物館接連公布新消息，最新公布與巴塞爾藝術展合作，委約本地藝術家鮑藹倫創作全新流動影像作品《光之凝》。作品將於今年5月20日（星期五）至2022年6月19日（星期日），每晚7點至9點在M+幕牆上展出，市民即使不預約入場，亦能一睹最新藝術作品。

M+博物館介紹指，作品以手語表達《般若波羅蜜多心經》，以富有宗教儀式意味的作品，引人思考「色即是空，空即是色」的意味，並在電腦動畫中呈現火、水、光等自然元素。

在香港土生土長的鮑藹倫是本地著名媒體藝術家，其作品自1980年代起於本地及國際多個藝術展中展出。鮑藹倫擅長融合視覺藝術語言和新科技。

M+副總監及總策展人鄭道鍊指，鮑藹倫的全新作品《光之凝》將M+大樓的建築及科技系統運用得淋漓盡致，為香港這個剛經歷挑戰的城市，提供啟發思考和讓心靈小歇的時刻。

鮑藹倫對這次合作表示欣喜，指出作品是為香港人和這座城市創作的，希望《光之凝》可向這座城市傳遞療癒的訊息。

免費線上及現場活動

為配合M+幕牆的《光之凝》展示，《光之凝》將於5月27日（星期五）下午5點至晚上8點，在M+學舍「會堂」作現場表演，歡迎公眾即場觀賞。

鮑藹倫亦將與貝若蘭在《光之凝》講座及放映會中對談，討論此新作。參加者將可欣賞鮑藹倫於1988至2015年間創作的部分作品。講座將於今年5月28日（星期六）下午2點至3點30分在M+大台階舉行。

為期四天的網上放映會將於2022年5月29日（星期日）至2022年6月1日（星期三）舉行，讓本地和國際觀眾能夠觀看鮑藹倫於1988 至2015年間製作的一系列開創性錄像和裝置作品。鮑藹倫亦會為每件作品親自聲音導航，講解創作意念和靈感來源。

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責任編輯：陳梓蔚