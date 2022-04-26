【自縊身亡】將軍澳顯明苑9旬老翁自縊亡　8旬妻子受傷送院

▲ 將軍澳顯明苑9旬老翁自縊亡，8旬妻子手有利器傷痕送院治理。（曾秋文攝）

將軍澳發生自縊案。事發今日（26日）中午12時24分，警方接獲報案指，將軍澳坑口顯明苑一單位內，，有一對年邁夫婦企圖自殺，年約90歲的丈夫上吊，其80歲的妻子手部有利器傷痕。救護員接報趕至，經初步檢驗後，證實老翁當場死亡，老婦則清醒由救護車送院治理。

警方將案件暫列企圖自殺，案件仍在調查中。

▲ 警方將案件暫列企圖自殺，案件仍在調查中。（曾秋文攝）

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

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明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

生命熱線：23820000

利民會： 3512 2626

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責任編輯：李榮忠