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【人生無常】好友感不適數月内惡化病逝　曾智華：人生無常好好享受每一天

健康 17:19 2022/04/26

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上周晚市重開，「尖嘴輝」飽受「抗食疲勞」，當然率先撞閘而出，召集「為食敢死隊」晚餐，一個月前訂位（因此店爆到七彩），席設樂富廣場「海鱻城」。早早托靚仔經理Andy寫菜，開價六百大元一位，有齊黃皮老虎斑、南非大鮑魚、螺頭燉湯、手打墨魚餅、焗爆膏奄仔蟹、金不換炒蟶子王、獨門秘方燒鵝王……味味正，但，可能人人肚餓，故第一味最多人喝采，正是脆皮肥瘦燒腩仔。

最新影片：

正式開餐前，大家首先起立，右手用筷子夾住件燒腩仔，左手舉起酒杯，全體大嗌：「肥施，飲杯，祝你在天堂快樂無比，大魚大肉大杯酒！」

肥施，正是「為食敢死隊」較年輕的一員，前助理廣播處長施永遠是也。

真真人生無常，佢今年二月唔舒服，一check，癌症已近末期，急瘦，基於疫情氾濫，「敢死隊」成員無法相聚，當然，更未能到醫院探佢。上一餐已是去年年尾，仍見佢肥嘟嘟、嘻嘻哈哈，一齊大杯酒大塊肉論盡荒謬世情。點知，原來嗰餐就是「永別」的一餐，真係……

人生就是如此，怨都無謂，「敢死隊」成員個個六十幾到七十幾，即任何不能預見情況，都可能突然發生，咁，心態應如何？

我肥碌信念，活着就已賺咗，故每天起床先祈禱感恩Thank You God，然後有意義地好好享受每一天，保證做個「對社會有貢獻的人」。

「敢死隊」一餐既罷，已定下餐——歎皇仁書院舊生會名廚之作！

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「人生無常．老友多聚

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撰文 : 曾智華

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