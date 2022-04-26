【誤殺女兒】涉向16歲女兒下藥兼刀割手腕致死　54歲抑鬱母認誤殺候判

▲ 涉向16歲女兒餵藥兼刀割手腕致死，54歲抑鬱母認誤殺候判。（資料圖片）

患抑鬱症逾10年的54歲無業婦，於2019年10月中，聲稱因擔心16歲女兒的感情問題，於紅酒混入安眠藥及抑鬱藥，並用生果刀割其手腕及扼其頸，女兒最終喪命。無業婦留下遺書後企圖跳樓，危坐窗邊時被鄰居發現獲救。無業婦今（26日）於高院否認謀殺罪，獲控方接納以精神失常減免刑責基礎承認誤殺罪。法官明言本案屬悲觀，需時考慮案例，先索取感化及背景報告，押後至5月17日判刑。

被告郭蓮彩（54歲），原被控1項謀殺罪，控罪指她於2019年10月10日，謀殺女子徐樂頤。被告否認控罪，以精神失常減免刑責基礎承認誤殺罪，獲控方接納。

代表律師求情指，根據精神報告顯示，被告已毋須住院治療，只須定時覆診，故建議法官考慮判處感化，予以被告適當監管。代表律師又指，案發時被告受社會事件影響，對「黑衣人」感到恐慌，現時事件已過去，相信被告不會對其他人構成風險，加上被告失去女兒，故要求法官先索取感化官及背景報告，以助考慮判刑。

法官表示被告已被還押近3年，相等於已服刑4至5年。法官指本案屬悲劇，強調殺人為嚴重罪行，需時參考案例，押後至5月17日判刑，其間替被告索取背景及感化報告。

案發時被告與死者同住天水圍天恒邨一單位，被告育有另1名兒子，惟多年未有聯絡。2019年10月10日早上，鄰居發現被告危坐單位窗邊，保安到場後報警，警員稍後聯絡被告的兒子，他表示已搬離單位多年及未有與被告聯絡，最終到場向警方提供鎖匙，消防員同時成功拯救被告。被告當時語無倫次，手腕受傷及染有血跡。

警方在單位客廳內發現血跡、遺書、藥物及午餐肉，並於房間發現死者，床上有1柄染血生果刀。救護員發現死者已沒有脈搏，右手腕有4厘米刀傷。被告手腕亦受傷，送院期間提及「我殺咗我個女，我想同佢一齊死，我好亂」等說話。警誡下，被告稱「我覺得個女變咗，所以我俾咗啲安眠藥佢飲，跟住用生果刀殺佢⋯⋯⋯我殺咗佢，我都唔想做人，有𠝹自己」。

被告於錄影會面時向警方表示，死者當時患感冒，她遂將50粒安眠藥及抗抑鬱藥混入酒中，向死者稱是醫生處方的。

被告稱與死者均患病，感無助而殺害死者，並於死者睡覺時，用刀割其手腕。被告稱其後危坐窗邊擬跳樓，又指認為死者想吃午餐肉，遂烹煮了一碟午餐肉，惟死者已「走了」。被告表示十分後悔及心痛，不能原諒自己。

驗屍報告顯示，死者直接死因是被扼頸致死，估計死亡時間為當日凌晨時分。醫療報告顯示，被告自2004年被診斷患嚴重抑壓，並有多次自殺紀錄，須服食抗抑鬱藥及安眠藥。案發時被告擔心女兒的感情問題，加上被告受當時社會事件影響，導致失眠及頭痛。精神科專家於案發後曾跟被告會面，專家認為被告於案發時患嚴重抑鬱及有精神病症狀。

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記者：林育慧