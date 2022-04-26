【第五波疫情】今日新增347宗陽性個案　12宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ 今日新增347宗陽性個案，12宗屬輸入個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（25日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

本港今日新增347宗陽性個案，累計逾119萬宗確診；其中205宗核酸檢測陽性個案；142宗屬快速檢測陽性呈報，12宗屬輸入個案，有3宗在第12日檢測陽性，分別從在印尼、新加坡、南非抵港，3人都曾在外地染疫，CT值大於30，相信是復陽個案。

張竹君指，昨日沒有新增院舍的個案，惟有3間早前已有個案的安老院舍及1間殘疾院舍新增10宗院友確診個案。

另外，接獲13宗學校呈報個案，涉及10名學生及3名老師，分別來自不同學校。學校呈報的11宗快測陽性個案之中，9宗今天檢測陽性，當中7人昨日曾上學（詳情即看【下一頁】）。

今日新增7宗死亡個案

張竹君指，今波疫情累計死亡個案9,061宗，死亡率是0.76%。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時仍有1868名病人留醫，再多2人危殆，3人嚴重，目前有16人在深切治療部留醫；當局昨再呈報7宗患者離世，其中一名91歲在4月24日離世，昨日6名離世病人，涉及1男5女，年齡介乎75至96歲，其中有4人來自院舍，3人無打針，2人已打1針；過去1日亦再多255名病人康復，其中160人已出院。

被問到學校呈報個案數量，張竹君指，社區仍有傳播鏈，都預計會有師生染疫，而目前有617間學校已復課，呈報數字仍然是預計內，學校呈報個案比例低。

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責任編輯：TOPick港聞組