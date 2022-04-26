【卵巢癌】港媽月內暴瘦15磅揭患4期卵巢癌　康復年半後復發兩年藥物索50萬

▲ 關愛組促請政府盡快將維持治療標靶藥物納入藥物名冊。（冼偉倫攝）

卵巢癌位列本港女性十大常見癌症排第6位，2019年錄得逾700宗新症及逾200宗死亡個案。有婦科腫瘤科專科醫生指，早期的卵巢癌病徵不明顯，多數病人確診時已屬晚期，惟約85%晚期患者會在康復後短時間內復發，而每次復發都會減少病人存活率，雖然現時有藥物可有效延長患者無惡化的存活期，惟藥物費用十分高昂。

▲ 卵巢癌患者黎女士。（冼偉倫攝）

現年39歲的黎女士於6年前發現自己胃部不適、身體水腫，更在一個月內暴瘦十多磅，求醫後確診第四期卵巢癌，並已擴散到腹腔及肺的外圍。當時她因患病而放棄平面設計師一職，專心養病及照顧家庭。她坦言得知自己患病時感到非常害怕，幸得家人的支持，於2017年4月完成所有手術及化療。

當時我還年輕，很害怕再沒時間和丈夫、3歲的囡囡繼續相處，幸得丈夫和家人支持，令我更有動力去面對這個病。

不過，她的病情在一年半後，即2018年9月初復發，需再次接受治療。她其後被告知可持續服用口服標靶藥以維持病情，減低復發風險，不過其兩年的藥費高達50萬元，令她感到無比壓力及困惑：

兩次治療後家中積蓄已用得七七八八，加上我要照顧女兒，患病又沒有工作，丈夫是全家唯一經濟支柱，數十萬元藥費實在難以負擔。有藥醫原本是希望，但昂貴的藥費變成了假希望。

幸好她最後得到慈善基金的資助，由2019年4月起全額資助服用口服標靶藥，至今已服用近3年，病情現已受控制。她希望政府盡快將復發性卵巢癌的標靶藥物納入安全網，幫助有經濟困難的患者。

▲ 婦科腫瘤科專科謝嘉瑜。（冼偉倫攝）

婦科腫瘤科專科醫生謝嘉瑜表示，卵巢癌的成因暫時未能完全明瞭，常見的症狀包括肚脹、腹部不適、小便頻密、大便困難及食慾變差等，但由於早期卵巢癌並無明顯症狀，患者難以發現，多數患者確診時已屬晚期，故卵巢癌的死亡率高。

她續指，有85%晚期患者在接受治療後約兩年內會出現復發，其5年存活率僅有20至30%，而每一次的病復亦會縮短他們的存活期，如復發一次存活期只剩約18個月，而復發兩次的存活期亦只會不足一年。

她指出，現時除了手術、放射治療及全身性治療外，患者在完成治療過程後，可以利用維持治療來進一步控制病情，臨床數據顯示以標靶藥物作維持治療有效延長無惡化存活，而本港公立醫院並沒有就兩款註冊的口服藥物Niraparib、Olaparib為病人提供資助。

另外，卵巢癌關愛組指出，卵巢癌病人每月的口服藥費或達3至5萬元，其早前曾訪問約21名患者，當中有逾半受訪者曾經復發，其中一位更曾復發三次；另發現約95%受訪者擔心沒能力支付藥費，當中有7成人表示或因藥物的開支而放棄治療。關愛組促請政府盡快將維持治療標靶藥物納入藥物名冊，為卵巢癌患者減低癌症復發率。

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記者：郭詩詩