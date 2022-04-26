【金宵大廈2】連詩雅公開瘦身餐單　3分鐘燒脂運動塑造22吋纖腰【內附詳情】

▲ 連詩雅公開22吋纖腰的瘦身秘訣。

TVB劇《金宵大廈2》在今晚（4月26日）將播出由連詩雅（Shiga）及胡鴻鈞主演的單元「嫁衣」，劇中連詩雅與胡鴻鈞展開非一般「浪漫」愛情故事。

Shiga此劇最大挑戰，不是與胡鴻鈞的感情戲，而是穿旗袍。日前她出席《金宵2》宣傳活動時率先著旗袍亮相，為求以最佳狀態演繹旗袍，特意在活動前24小時不進食。

她接受TOPick訪問指沒為演出特意減肥，只吃得較清淡，份量比平日減少：「女人穿旗袍很漂亮，我不想太瘦又不想好有肉地的感覺，加上那套旗袍是非常貼身，所以真的要吃得很清。」

Shiga還分享瘦身飲食餐單：「如果要很苛刻便會Fasting一整天，但平時來說，會自己帶飯，以高蛋白質，低卡路里或少些澱粉質為主，通常是烚蛋、肉、三文魚扒和雞扒等。」並強調以健康方法烹調，不會添加工製品的調味料，用蒜蓉、洋蔥、黑胡椒和少量海鹽等天然食材來調味。

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【金宵大廈2】連詩雅為穿旗袍特意節食 Shiga自爆旗袍有魔力：有心寒的感覺

22吋小蠻腰

Shiga向來是圈中纖瘦型女藝人，身材高挑、四肢纖長幼細，尤其22吋小蠻腰及緊緻馬甲線，是女生夢寐以求的身材。

現年33歲的她對管理身材十分嚴謹，雖然在外界眼中「肥」字從來不會出現其身上，但她曾一度鬆懈發福至120磅，隨住年齡增長「鬼祟肉」及小肚腩漸漸走出來。其後積極做運動決心減肥，將「鬼祟肉」進化成肌肉，成功維持在105磅左右，身體線條亦變得更好看。

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3分鐘燒脂運動

Shiga練出招牌腹肌及馬甲線的秘訣，就是堅持14天不間斷做「坐姿左右擺腿」，以雙手支撐，身體往後仰；然後利用腰腹力量抬起雙腳，雙腳左右穿插，每組做30至45秒，每日做3組。

此外，她還分享過一套「3分鐘無聲燒脂運動」，疫情安在家中，沒有健身儀器依然可靠6招燒脂，而且即使半夜三更做運動，也不會騷擾到家人或是樓上樓下的鄰居。

▲ 積極做運動。（Instagram圖片）

第一招：無聲波比跳

站立雙腿打開約同肩一樣寬，蹲下然後雙手撐地，雙腳往後伸直，用腹部肌肉支撐身體。雙腳收回然後站起來，雙手向上伸直。站立手伸直時，手盡力向上提高，並維持動作30秒。

第二招：後仰平板支撐

先做平板支撐動作，收緊腹部同時大腿用力，把上身向後移動，然後上身前傾回到平板支撐的動作。

第三招：平板支撐+碰腳尖

做平板支撐動作，雙腳打開比肩寬一點。腹部用力，提起臀部同時左手觸碰右腳，然後右手觸碰左腳，輪流交替做30秒。

第四招：空中踩單車

仰臥背部緊貼地面，雙手放在頭側，雙腳抬起並輪流做踩單車動作。同時左手肘觸碰右膝，右手肘觸碰左膝。

第五招：反向捲腹

平躺雙手放在身側，雙腳屈曲。吸氣並抬起雙腿伸直指向天，雙腿盡量貼近上身，抬起時用腹部發力。呼氣並慢慢放下雙腿，恢復到伸直的狀態，維持整套動作30秒。

第六招：海星型捲腹

平躺身呈大字型打開，將左手和右腳舉起互相觸碰，然後右手和左腳舉起互相觸碰，用腹部發力，交替動作做30秒。

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