【古詩文閱讀】全港小學陸續獲派文言建議篇章書冊　楊潤雄：復課讀論語定會心生共鳴

▲ 教育局最新製作書冊，分為初小和高小，各收錄20篇文言經典建議篇章。（教育局提供）

為配合中小學中國語文課程建議篇章的實施，教育局今日（26日）表示，本周起將陸續向全港小學分發《積累感興─—中國語文課程文言經典建議篇章》書冊，分為初小和高小書冊，各收錄20篇建議篇章，讓小學生從小開始欣賞中國文學作品和文言經典，培養興趣和能力，強化品德情意和文化修養。

教育局指，書冊收錄篇章內容淺白，音節優美，學生通過誦讀背誦，反復吟詠，可感受作品的情感和美感，並豐富積累，潛移默化，以期日後能從中有所體會。書中提供扼要注釋及簡明解說，以及作者生平事跡和文學文化知識等，並輔以插圖，學生亦可掃描書中二維碼，連結朗讀、遊戲和短片等不同媒體資源。

教育局局長楊潤雄在社交平台發文表示，全港小學正分階段恢復面授課堂，各同學可重新享受愉快的校園和學習生活，舉例指高小同學翻開書冊首篇文章便是《論語四則》，「內容都是與學習相關，我相信在恢復面授課堂之際，同學反覆誦讀，一定會心生共鳴，領略到當中的智慧。我希望同學享受學習，欣賞中華文化，活出正向人生。」

（一）子曰：「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？」

（二）子曰：「學而不思則罔， 思而不學則殆。」

（三）子曰：「溫故而知新，可以為師矣。」

（四）子曰：「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。」

▲ 高小書冊收錄首篇文章是《論語四則》。（教育局提供）

每所小學可獲贈書冊3套，預計將於4月底至5月初直接派送到全港小學；電子版書冊及相關的學與教資源，如原文賞析、誦讀錄音、書法欣賞、學習單元示例和學校示例等，則已上載至教育局網頁，供師生使用。

教育局去年推出93篇經典古詩及文言文篇章，為小一至中六的建議閱讀篇章，學校可於2021/22學年開始融入課程中，並建議學校在2024/25 學年或以前，在課程內逐步加入建議的文言作品。（詳情即看：【下一頁】）

教育局另已設計「建議篇章小遊戲」，取材自初小至高中的建議篇章，包括填字遊戲及謎語活動，讓學生寓學習於遊戲。

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記者：馮琪雅