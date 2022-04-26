【暴動判刑】涉旺角暴動兼棄保潛逃　男生判入教導所

▲ 男學生今日於區域法院被判入教導所。（資料圖片）

案發時16歲的男學生涉於2019年9月在旺角參與暴動及縱火，其後因缺席法庭聆訊遭通緝，去年被警方拘捕。男學生早前承認暴動及沒有按照法庭的指定歸押2罪，今（26日）於區域法院被判入教導所。法官判刑時指，雖然本案涉及於道路上架設路障及縱火，顯然是早有預謀，但被告亦未有阻止消防員救火，警方驅散時，示威者與警方亦沒有發生衝突。

被告曾俊傑（現年18歲，學生）早前承認1項暴動罪、1項沒有按照法庭的指定歸押罪，另被控的1項縱火罪則存檔法庭。

控罪指，被告於2019年9月22日，在旺角太子道西及彌敦道交界參與暴動，及無合法辯解而用火損毀屬於其他人的財產，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。被告另被控於2020年4月27日，沒有合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。

法官判刑時指，就暴動罪判刑而言，不僅是要阻止被告重犯，亦須阻嚇他人。雖然本案涉及於道路上架設路障及縱火，顯然是早有預謀，但暴動規模不大，被告亦未有阻止消防員救火。警方驅散時，示威者與警方亦沒有發生衝突。

法官續指，報告指出判處被告進入勞教中心較教導所合適，惟報告對法庭沒有約束力。法官指，勞教中心亦不能反映暴動罪的嚴重性，本案並非如其他案件般，嚴重至不可判入教導所。

法官續指，被告需要較長及有紀律的訓練，判處教導所可以讓被告改過自新，避免重犯，以及讓被告繼續進修，遂判被告入教導所，兩罪同期執行。



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記者：梁錦麟