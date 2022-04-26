【蝙蝠俠】Batman現身銅鑼灣 玩密室逃脫遊戲對付謎語人 娛樂 16:35 2022/04/26 分享： 分享： 熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 新版《蝙蝠俠》（The Batman）將於明天（4月27日）上映！而《蝙蝠俠》與真人密室逃脫遊戲公司LOST在銅鑼灣旗艦店以電影為藍本，設計一個以謎語作為主題的期間限定密室逃脫遊戲 Batman vs Riddler。 玩家肩負任務，要協助蝙蝠俠對付謎語人，進行密室遊戲，尋找線索, 破解謎題，觸發機關，智破謎語人。此外，成功解謎的玩家將有機會獲得電影門票，數量有限，先到先得。 解謎逃脫初體驗： 日期：即日至5月28日 地址：銅鑼灣霎東街6號 最新影片推介：張明偉專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【喪盡癲才】由荷里活最高片酬演員到欠周身債 尼古拉斯基治玩自嘲笑出重圍 18:18 2022/04/21 【喪盡癲才】由荷里活最高片酬演員到欠周身債 尼古拉斯基治玩自嘲笑出重圍 【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄 奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密 12:43 2022/03/25 【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄 奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密 【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密 揭祖迪羅黑巫師情感關係 13:04 2022/04/20 【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密 揭祖迪羅黑巫師情感關係 你可能感興趣 【喪盡癲才】由荷里活最高片酬演員到欠周身債 尼古拉斯基治玩自嘲笑出重圍 18:18 2022/04/21 【喪盡癲才】由荷里活最高片酬演員到欠周身債 尼古拉斯基治玩自嘲笑出重圍 【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄 奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密 12:43 2022/03/25 【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄 奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密 【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密 揭祖迪羅黑巫師情感關係 13:04 2022/04/20 【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密 揭祖迪羅黑巫師情感關係 荷里活 超級英雄片 電影