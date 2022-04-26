【蝙蝠夾】Batman現身銅鑼灣　玩密室逃脫遊戲對付謎語人

新版《蝙蝠俠》（The Batman）將於明天（4月27日）上映！而《蝙蝠俠》與真人密室逃脫遊戲公司LOST在銅鑼灣旗艦店以電影為藍本，設計一個以謎語作為主題的期間限定密室逃脫遊戲 Batman vs Riddler。

玩家肩負任務，要協助蝙蝠俠對付謎語人，進行密室遊戲，尋找線索, 破解謎題，觸發機關，智破謎語人。此外，成功解謎的玩家將有機會獲得電影門票，數量有限，先到先得。

解謎逃脫初體驗：

日期：即日至5月28日

地址：銅鑼灣霎東街6號

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