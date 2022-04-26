  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (週二) 16:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蝙蝠夾】Batman現身銅鑼灣　玩密室逃脫遊戲對付謎語人

娛樂 16:35 2022/04/26

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

新版《蝙蝠俠》（The Batman）將於明天（4月27日）上映！而《蝙蝠俠》與真人密室逃脫遊戲公司LOST在銅鑼灣旗艦店以電影為藍本，設計一個以謎語作為主題的期間限定密室逃脫遊戲 Batman vs Riddler。

玩家肩負任務，要協助蝙蝠俠對付謎語人，進行密室遊戲，尋找線索, 破解謎題，觸發機關，智破謎語人。此外，成功解謎的玩家將有機會獲得電影門票，數量有限，先到先得。

解謎逃脫初體驗：

日期：即日至5月28日

地址：銅鑼灣霎東街6號

最新影片推介：張明偉專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【喪盡癲才】由荷里活最高片酬演員到欠周身債　尼古拉斯基治玩自嘲笑出重圍
18:18 2022/04/21
【喪盡癲才】由荷里活最高片酬演員到欠周身債　尼古拉斯基治玩自嘲笑出重圍
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
12:43 2022/03/25
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密　揭祖迪羅黑巫師情感關係
13:04 2022/04/20
【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密　揭祖迪羅黑巫師情感關係

你可能感興趣

【喪盡癲才】由荷里活最高片酬演員到欠周身債　尼古拉斯基治玩自嘲笑出重圍
18:18 2022/04/21
【喪盡癲才】由荷里活最高片酬演員到欠周身債　尼古拉斯基治玩自嘲笑出重圍
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
12:43 2022/03/25
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密　揭祖迪羅黑巫師情感關係
13:04 2022/04/20
【戲院重開】《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情解密　揭祖迪羅黑巫師情感關係
荷里活 超級英雄片 電影

最高瀏覽

【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
10:25 2022/04/25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
【CHILL CLUB】ViuTV直接失誤許廷鏗大方原諒　何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點
12:21 2022/04/25
【CHILL CLUB】ViuTV直接失誤許廷鏗大方原諒　何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點