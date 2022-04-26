【行為倒退】停止面授幼兒行為倒退　幼稚園推「老師陪你吃午餐」鼓勵學生自行進食

▲ 有幼稚園在停課期間，出動到「吃播」，讓小朋友保持自行進食的良好習慣。

全港幼稚園即將陸續恢復面授課，然而許多幼兒，因疫情無法上學，甚至甚少外出，不少家長都反映小朋友有行為倒退問題，包括不願自行進食，減少表達，害怕陌生人等。有幼稚園則出奇招，在停止面授課期間，開展「老師陪你吃午餐」計劃。讓幼兒在家中進食午餐時，能夠以視像形式見到老師。

中國基督教播道會茵怡幼兒學校校長鄧陳雪芬表示，學生在校時，已經學懂自行以餐具進食，惟長期在家有所生疏，計劃可令學生在停課時，一定程度保持以往幼稚園生活的節奏，「見到老師都一齊食，小朋友會搵返返學嘅感覺，願意跟從老師自己食飯。」

長老湊孫難免驕縱

復課在即，不少幼稚園都密鑼緊鼓準備。中國基督教播道會茵怡幼兒學校更是未雨綢繆，在提早暑假期間，已開始用特別方法，讓學生保持在幼稚園時學懂的自理能力。校長鄧陳雪芬表示，暫停面授期間，有N班和K1家長致電校方求助，指子女吃飯時不合作。

可能爸爸媽媽需要外出工作，由長者照顧小朋友時，方法較為嬌縱，忽於練習之下，好多家長都話小朋友開始唔肯食飯。

後來校方及一眾老師討論後，想出方法利用平時上課使用的視像程式，在小朋友午餐時，以每一名老師，對數名學生的「吃播」形式，陪學生一同進餐。鄧陳雪芬指，該方法效果顯著，很多學生見到老師一同進餐，也開始乖乖自行用餐，彷彿找會在幼稚園時的感覺。

她強調，復課後會增加活動教學，包括與幼兒一同講故事和唱歌等，繼續加強其社交技巧和自理能力練習，確保他們盡快適應校園生活，恢復復課前的水平。

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撩鼻前需給幼兒充足心理準備

此外，復課後，根據教育局要求，學生必須每日早上進行快速病毒抗原測試，並獲陰性結果後，才可回校上課。為避免幼童進行俗稱「撩鼻」的鼻咽拭子採樣時不習慣。校方也正試用由「星之子」陳易希團隊設計的家校合作平台「校家角」，又老師拍片並上載到平台，向幼童講解與示範每日快測的流程，讓他們有足夠心理準備。

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鄧陳雪芬表示，暫未接獲家長反映小朋友進行塊測有困難，但她預料，復課初期有個別學生抗拒快測，建議家長有耐性，先了解子女有何擔心，建立安全感。如幼童仍無法完成快測，家長可為他們告假，教師會致電聯絡學生了解，加以鼓勵。

通常老師講一句，或勝過家長講十句。

她又指，為小朋友做快測，需多做事前準備功夫，開學前就應經常向小朋友解釋，舒緩其心理壓力；亦應讓小朋友慢慢習慣提早起床，「大人都要保持正面，唔好畀小朋友感覺到你緊張，大人保持輕鬆心態，唔好成日提及『痛』、『驚』或者『唔舒服』，咁小朋友都會放下戒心，覺得呢樣嘢係一件輕鬆嘅事。」

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記者：莊恭南