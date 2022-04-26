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【天氣預告】周末至下周或有熱帶氣旋　天文台：路徑存變數

社會 17:06 2022/04/26

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天文台指本週末至下週初南海中南部或有機會有熱帶氣旋生成。（資料圖片）

近日本港氣溫炎熱，天文台表示，隨著高空反氣旋增強，未來數天華南沿岸地區普遍晴朗，持續炎熱。此外，周末至下周初南海中南部或有機會有熱帶氣旋生成，其路徑及強度存在變數，預料下周日及周一華南沿岸風勢頗大，驟雨增多，氣溫稍低。

本港今日（26日）下午多處地區氣溫上升至32度左右，預測今晚部分時間多雲，而明早沿岸有薄霧，最低氣溫約26度。日間大致天晴及炎熱，最高氣溫約32度，吹輕微至和緩南至東南風。展望未來兩三日大致天晴及炎熱，而下星期日及星期一風勢頗大，驟雨增多，氣溫稍低。

九天天氣預報。（天文台圖片）

根據九天天氣預告，明天至本周六的天氣大致天晴及炎熱，氣溫介乎26至33度，惟下周日（5月1日）的氣溫稍有下降，介乎23至28度，當日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密；而下周一（5月2日）、周二（5月3日）的天氣多雲，有驟雨，氣溫介乎21至26度。

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責任編輯：郭詩詩

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