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【偷拍問題】機構接偷拍求助個案增　有偷拍者誤解偷拍行為不屬性暴力

社會 17:08 2022/04/26

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明愛朗天計劃建議將侵犯性私隱的偷拍行為更名，以加強阻嚇。（陳靜儀攝）

偷拍行為近年屢見不鮮，有關注性侵犯的團體研究發現，部分偷拍者曾接觸偷拍主題的「成人色情影片（AV）」，才開始在現實中偷拍，更認為偷拍裙底只是「侵犯私隱」而非性暴力。團體建議將侵犯性私隱的偷拍行為更名，以加強「夾硬嚟」的意味。

明愛朗天計劃因偷拍問題接獲的新增求助人數，由2015年的28人增至2021年86人，佔整體服務人數77.5%。為了解偷拍者的目的，計劃與嶺大訪問了50名因偷拍問題求助的男性服務使用者，包括有高學歷人士、草根階層，以偷拍女性裙底為主。

研究發現偷拍是性別化的社會問題，受訪者表示偷拍過程的刺激感及滿足感最吸引，不單是性慾望，而是擁有感。不少受訪者認為偷拍是不應該和羞恥的事，但同時又以為影響不嚴重,認為過程中沒有受害人，亦將「偷拍」理解為侵犯私隱，而非性侵犯或性暴力。亦一些受訪者認為色情媒體或是導致自己偷拍的因素，當中傳遞的「慣性視角」可能強化了他們對女性身體的想像。

嶺大社會學及社會政策系副教授陳效能認為，社會對性暴力及性侵犯的認知匱乏、輕視偷拍所帶來的影響，加上性別文化、消費文化、及色情媒體營造的視覺等，都是助長偷拍問題發生的元素。

項目督導主任江寶祥表示，建議為涉及性私隱的偷拍正名，與「狗仔隊」、「街拍」等偷拍行為作出區分，如「強攝性私隱」、「性強攝」，以加強侵犯性私隱的嚴重性。在教育方面，社會須擴闊性教育內容，灌輸平等、尊重雙方界線意願的概念。

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記者：蘇文軒

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