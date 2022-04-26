【新世代人才】 香港高爾夫球及網球學院設亞洲首個拿度網球中心 培育新世代體育人才

▲ 現時世界排名第四的拿度 (圖片由學院提供)

新世界發展擁有的香港高爾夫球及網球學院 （HKGTA） 與西班牙拿度網球學校 （Rafa Nadal Academy） 合作，在香港開設亞洲首個拿度網球中心，培育新世代體育人才。

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新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「拿度網球學校首次落戶亞洲，是香港高爾夫球及網球學院，以至香港體育發展的重要里程碑。拿度網球學校可以為我們具冠軍潛質的網球運動員提供所需的世界級訓練。」拿度對此興奮表示：

西班牙的拿度網球學校在五年前成立，一直希望擴展教學，讓更多人接觸我們訓練方式。擁有可靠合作夥伴至為重要，感謝香港高爾夫球及網球學院對我們信任，這裏擁有一流的培訓設施；優秀的教練團隊。我相信拿度網球中心將會取得成功。

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拿度網球學校訓練方式參考拿度訓練而成。由 Toni Nadal 帶領的教練團隊希望透過有關訓練，讓球員發揮最大潛能，在球場內外充分發揮最佳水平。即將啟用的拿度網球中心亦會採用同樣的培訓方式。拿度網球中心為本地球員提供世界級的訓練和比賽機會，訓練方式根據球員年齡、水平和需求進行調整，也會開設拿度網球學校專門店，出售獨家產品。

秉承新世界「創造共享價值」（CSV）願景，為香港培育更多體壇精英，HKGTA 慈善基金會現向兩名香港網球運動員（男女名額各一）提供訓練贊助。除了專業教練的精英培訓，兩名運動員亦有機會親赴西班牙的拿度網球學校體驗世界級訓練環境提升網球技巧。相關贊助將開放予所有本地網球員申請，計劃詳情將於稍後時間公佈。

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