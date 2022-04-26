【爆炸品】柴灣發現3枚戰時炮彈　爆炸品處理課即場引爆

▲ 發現懷疑戰時日軍炮彈。（讀者提供）

柴灣懷疑有迫擊炮，爆炸品處理課人員當場將該三枚迫擊炮安全處理。

事發在東區走廊近燈柱，警方今日（26日）下午2時25分接報，指發現三枚70年代的迫擊炮，警員接報到場，發現兩枚炮彈12吋長及3吋直徑，另一枚則18吋長、3吋直徑。爆炸品處理課人員已即場引爆。事件中無人受傷，無需疏散。

另外，本月10日，現場附近亦發現一枚戰前迫擊炮，爆炸品處理課人員相信今次炮彈仍有殺傷力，於是決定即場引爆，消防員到場在附近開喉戒備。

▲ 警方亦封閉現場部分道路。

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責任編輯：余思嵐、曾秋文