  • 28°C
香港時間 : 2022426日 (週二) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【涉吐口水】涉葵涌邨單位外吐口水　男居民認罪判監30天

社會 17:29 2022/04/26

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

男居民於葵涌邨春葵樓走廊外吐口水，今被判監30天。資料圖片

居住於葵涌邨的35歲技術員，早前涉於同邨大廈走廊內，向住宅閘門及門鐘等吐口水後被捕。被告原被控1項遊蕩罪，今（26日）於西九龍裁判法院再提堂，控方改控2項在公眾地方吐痰罪，被告承認兩罪，被判監30天。

被告吳麟聰（35歲），報稱技術員，早前被控1項遊蕩罪，控方今撤回控罪，改控2項在公眾地方吐痰罪。被告自1月起被還押荔枝角收押所，今承認兩罪，被判監30天。

控罪指，被告於2022年1月22日，在葵涌邨春葵樓兩個單位外，將痰吐在公眾地方，而該處非供污物、污水或廢水用的容器或溝渠。

案情指，1月23日，社交媒體流傳1段影片，片段顯示被告在葵涌邨春葵樓9樓走廊遊盪間，沒有戴好口罩，以及向2個單位的大門和門鐘吐痰。片段引起公眾廣泛討論，普遍關注第5波疫情爆發期間的公眾衛生。

案情續指，有人於翌日凌晨到警署報稱，他認出片中人就是被告。被告及後到警署自首，在警誡下被告表示，他認出片中人是自己，因此前往警署解釋。被告又指，自己當時打算前往該大厦8樓找朋友，其間因嚴重鼻敏感，而在飲水時被嗆。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

罪案 社交平台 葵涌邨 口罩 遊蕩 荔枝角 商場 葵涌 小學 鼻敏感

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
10:25 2022/04/25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
【聲生不息】炎明熹先聲奪人獲全場掌聲　Gigi爆紅登微博熱搜No.1
15:31 2022/04/25
【聲生不息】炎明熹先聲奪人獲全場掌聲　Gigi爆紅登微博熱搜No.1