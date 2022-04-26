【涉吐口水】涉葵涌邨單位外吐口水　男居民認罪判監30天

▲ 男居民於葵涌邨春葵樓走廊外吐口水，今被判監30天。資料圖片

居住於葵涌邨的35歲技術員，早前涉於同邨大廈走廊內，向住宅閘門及門鐘等吐口水後被捕。被告原被控1項遊蕩罪，今（26日）於西九龍裁判法院再提堂，控方改控2項在公眾地方吐痰罪，被告承認兩罪，被判監30天。

被告吳麟聰（35歲），報稱技術員，早前被控1項遊蕩罪，控方今撤回控罪，改控2項在公眾地方吐痰罪。被告自1月起被還押荔枝角收押所，今承認兩罪，被判監30天。

控罪指，被告於2022年1月22日，在葵涌邨春葵樓兩個單位外，將痰吐在公眾地方，而該處非供污物、污水或廢水用的容器或溝渠。

案情指，1月23日，社交媒體流傳1段影片，片段顯示被告在葵涌邨春葵樓9樓走廊遊盪間，沒有戴好口罩，以及向2個單位的大門和門鐘吐痰。片段引起公眾廣泛討論，普遍關注第5波疫情爆發期間的公眾衛生。

案情續指，有人於翌日凌晨到警署報稱，他認出片中人就是被告。被告及後到警署自首，在警誡下被告表示，他認出片中人是自己，因此前往警署解釋。被告又指，自己當時打算前往該大厦8樓找朋友，其間因嚴重鼻敏感，而在飲水時被嗆。

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記者：梁錦麟