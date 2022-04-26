李家超下周辦大型選委見面會　現身會展回應意見

▲ 特首候選人李家超。（資料圖片）

特首選舉唯一候選人李家超，近日閉關撰寫政綱，消息指，他本星期公布政綱後，計劃於下周舉辦一個大型選委見面會，一次過親身回應選委對政綱的意見。據悉，灣仔會議展覽中心是其中一個舉行場地方案。

近日疫情放緩，確診個案回落至3位數，據悉，競選辦會視乎場地的規定，決定大型見面會的參與人數，但同時要平衡防疫規定，出席的選委須出示疫苗接種紀錄。

事實上，特首選舉候選人獲得豁免，可在公眾地方內進行的室內聚集，但戶外的群組聚集則仍然受限。回顧上屆特首選舉，當年林鄭月娥早於入閘參選前，曾在會展舉行「分享大會」；曾俊華則在中環愛丁堡廣場舉行集氣大會，出席人數超5,000人。

李家超除了會見選委，周六晚上8時半就會率先現身，7間電子傳媒籌辦的行政長官選舉答問會，為時一小時。李家超屆時要接受電子傳媒及市民提問，但因應疫情，不設現場觀眾，提問的市民會預先隨機抽樣，再預錄問題。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9