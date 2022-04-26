  • 28°C
香港時間 : 2022426日 (週二) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超下周辦大型選委見面會　現身會展回應意見

政治 17:59 2022/04/26

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

特首候選人李家超。（資料圖片）

特首選舉唯一候選人李家超，近日閉關撰寫政綱，消息指，他本星期公布政綱後，計劃於下周舉辦一個大型選委見面會，一次過親身回應選委對政綱的意見。據悉，灣仔會議展覽中心是其中一個舉行場地方案。

近日疫情放緩，確診個案回落至3位數，據悉，競選辦會視乎場地的規定，決定大型見面會的參與人數，但同時要平衡防疫規定，出席的選委須出示疫苗接種紀錄。

事實上，特首選舉候選人獲得豁免，可在公眾地方內進行的室內聚集，但戶外的群組聚集則仍然受限。回顧上屆特首選舉，當年林鄭月娥早於入閘參選前，曾在會展舉行「分享大會」；曾俊華則在中環愛丁堡廣場舉行集氣大會，出席人數超5,000人。

李家超除了會見選委，周六晚上8時半就會率先現身，7間電子傳媒籌辦的行政長官選舉答問會，為時一小時。李家超屆時要接受電子傳媒及市民提問，但因應疫情，不設現場觀眾，提問的市民會預先隨機抽樣，再預錄問題。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

李家超花名「頁問」　練氣功20年是「葉問」？
15:37 2022/04/24
李家超花名「頁問」　練氣功20年是「葉問」？
李家超本周公布政綱　料增副司長、明日大嶼等重點
15:45 2022/04/25
李家超本周公布政綱　料增副司長、明日大嶼等重點
李家超問「生意好嗎？」　原來該店鋪將光榮結業
21:22 2022/04/24
李家超問「生意好嗎？」　原來該店鋪將光榮結業
【特首選舉】李家超研政務司財政司　下設副司長
10:29 2022/04/23
【特首選舉】李家超研政務司財政司　下設副司長
【特首選舉】譚志源：青年政策是李家超政綱重中之重　競選辦已收73個青年團體意見書
16:13 2022/04/25
【特首選舉】譚志源：青年政策是李家超政綱重中之重　競選辦已收73個青年團體意見書
【特首選舉】宣布參選後首落區　李家超：壓縮建屋程序「加快、加量」
15:55 2022/04/24
【特首選舉】宣布參選後首落區　李家超：壓縮建屋程序「加快、加量」

你可能感興趣

李家超花名「頁問」　練氣功20年是「葉問」？
15:37 2022/04/24
李家超花名「頁問」　練氣功20年是「葉問」？
李家超本周公布政綱　料增副司長、明日大嶼等重點
15:45 2022/04/25
李家超本周公布政綱　料增副司長、明日大嶼等重點
李家超問「生意好嗎？」　原來該店鋪將光榮結業
21:22 2022/04/24
李家超問「生意好嗎？」　原來該店鋪將光榮結業
政治 曾俊華 中環 愛丁堡 展覽 李家超 林鄭月娥 特首選舉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
10:25 2022/04/25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
【聲生不息】炎明熹先聲奪人獲全場掌聲　Gigi爆紅登微博熱搜No.1
15:31 2022/04/25
【聲生不息】炎明熹先聲奪人獲全場掌聲　Gigi爆紅登微博熱搜No.1