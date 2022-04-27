【明星育兒】3孩母鄺文珣賞罰分明不濫用權威　4歲女膠珠塞鼻醫生教一招化解驚險

▲ 鄺文珣婚後成為全職媽媽貼身照顧3個孩子，更營造一個充滿愛的家庭。

TVB前小花鄺文珣結婚十多年，現育有3名孩子。

兩名兒子正踏入青春期，4歲女兒仍在探索階段，加上疫情被困在家多時，文珣在照顧孩子上仍然能應付自如，因她深信父母跟孩子建立親密的關係，能啟發他們真個性，擁有一個美好的童年，便能健康的成長。

▲ 妹妹4歲生日，一家人到餐廳為她慶祝。（被訪者提供）

鄺文珣的3名子女，分別是13歲大仔Cadence、11歲二仔Casper及4歲細女Chesney。其實自從大仔出世後，文珣已減少幕前的演出，親自照顧孩子。有十多年育兒經驗的她談起教養之道，自然有很多經驗可以分享。

她說：「我是一個很嚴格的母親，要求孩子要遵守紀律，犯錯就要受到懲罰，讓他們知道要承擔後果。」但她強調大前提是家長不可濫用權威，必須要向孩子解釋清楚。

「做父母最忌大石砸死蟹，必須要向小朋友解釋清楚錯在哪裏，亦要他們明白父母作出懲罰也會感痛心，但出發點是為他們好。」

雖然她是一位賞罰分明的「嚴媽媽」，但卻不是虎媽。「我不用孩子讀書、運動及音樂都要出眾，因每個人的個性及長處都不一樣，我不會硬把知識塞進他們的腦袋裏，反而這樣會埋沒了原有真正的自己，我會視乎孩子的性格來栽培及引導他們。」

▲ 鄺文珣婚後成為全職媽媽貼身照顧3個孩子，更營造一個充滿愛的家庭。（被訪者提供）

由於3名孩子個性各異，故要用上不同的管教法。「大仔性格隨和，是一個易話為的男孩，不過就缺乏耐性，我便要從這方面加強訓練他。二仔是思考型，很有主見，由於他是排中間，好易感覺被忽略，所以我會花更多時間陪伴他，讓他明白媽媽沒有偏心。」

至於只有4歲的妹妹，文珣說由於年紀還細，真正性格還未顯現，不過她是一位很善良及sweet的女孩子。

維繫3兄妹感情

文珣也很重視跟子女的關係，要營造一個充滿愛的家庭。「這麼多年來，我跟孩子都能保持很親密的關係，就算大仔及二仔已開始踏入青春期，他們一樣跟我拖手及擁抱。其實父母要明白，仔女長大後便需要放手，因他們有自己的世界，但我希望不要走得太遠，只要父母跟小孩從小已建立互信，他們長大後仍樂意跟父母分享，保持良好的關係。」

▲ 疫情下，鄺文珣不時帶孩子行山及踩單車。

維繫兄妹情也很重要，她不時會充當和事佬排難解紛。「兩兄弟有時爭執，我便要做中間人化解，所以二人並沒有隔夜仇，很快便和好如初。由於哥哥跟妹妹年紀相距較遠，他們都會理解，但有時妺妹不小心激怒哥哥，我要立即疏導哥哥的情緒，不會傷及大家的感情。」

要同時照顧3名孩子，做媽媽的當然很辛苦，但文珣笑言仔女經常失驚無神做出很多窩心事，令她甜在心。「妹妹每日會畫一幅畫送給我，雖然內容是差不多，但我每次收到都很開心。而且她好有趣，會以不同的形式送給我，試過把畫摺成一半，然後放在地上，讓我行過時見到，給我製造驚喜。」

兩位哥哥也十分細心，會主動照顧媽媽。「我們有時會出外踩單車，我踩得很慢，哥哥會刻意踩慢一點，更會踩在我後面，原來他怕我一個人會遇到意外，故貼身保護我。」

妹妹鼻塞膠珠有驚無險

湊仔當然有樂有苦，文珣笑言辛酸史多到數不完，其中最動魄驚心是大仔在加拿大旅行時發生意外。「當時我老公在酒店洗手間，大仔入去搵他卻不小心被門罅夾到，當時他的整塊手指甲甩了，我當場嚇到暈了，我們被送到醫院，我醒後醫生同我講解大仔的情況，聽完後我又再暈過，幸好最後兒子的傷勢都無大礙。」

▲ 妹妹跟媽媽關係親密，經常做出窩心行為。（被訪者提供）

另一件同樣被她稱之為驚嚇事，便是妹妹把小膠珠塞進鼻子裏。「當時妹妹好驚，我惟有故作鎮定安慰她，同時坐救傷車去急症室。醫生當時教我及老公一個Mother's Kiss的方法，便是用手按着沒有珠的鼻孔，然後用人工呼吸方法大力吹一口氣入妹妹口裏，整粒珠子便成功噴出來，真的有驚無險。」

疫情下重新調整生活

疫情至今已兩年，對於成長中的小孩子影響很大，文珣說心情曾跌入谷底。「疫情開始時，3個孩子天天在家，我要每天為他們設計不同的活動，感到很大壓力。某天我情緒接近崩潰，走入房大喊了一場。」

但隨着時間過去，文珣一家人已適應疫下的新生活。兩兄弟早上上網課，下午做功課、閱讀或運動，她還會跟二人一齊玩樂器。「他們吹單簧管，我彈琴一起演奏，是疫下很好的親子時光。」由於妹妹年紀輕，需要「放電」時間，文珣便不時帶她及哥哥踩單車做運動。

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身為全職媽媽的文珣，可有自己的Me Time呢？「我是24小時on call，並沒有私人時間。其實我不太著重Me Time，我寧可把時間陪伴小朋友，因成長時間很短，我十分珍惜，故盡可能多陪伴，帶給他們美好的回憶。」

記者：招美寶