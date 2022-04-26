【DSE2022】考生「校服的自述」代入個人經歷寫校園生活　中文科老師指取分關鍵為緊扣回憶與體會

▲ 中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷考試今日舉行。（林宇翔攝）

中學文憑試今日（26日）舉行中文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷考試。不少考生選答第一題「校服的自述」，有考生代入自己個人經歷寫校園生活。中文科老師認為,，第1題題目字眼容易理解，相信考生不會錯誤解題，但如文章要取高分，文內提及的體會要有創意，亦要緊扣過往生活。

寫作卷中考生須3選1作答。3條題目分別為「校服的自述」，文章開首為：「我是一套校服，今天要和主人分離，回想過去我們一起生活，別有一番體會。」，學生要續寫文章；按涉及放題「任飲任食」的漫畫以「得不償失」為題作文，以及談「與其一生專精一事，不如發展多元人生」的看法。詳情即看：【下一頁】

考生王同學不擅長寫議論文，所以選答第一題，他說文章內回憶部分引用了不少自身經歷，包括一開始成績不好，及後慢慢進步的過程等。 考生吳同學亦選答第一題，她認為該題要以擬人方式撰寫、代入校服角度，是新穎的考題。她根據題目點出要離別的場景，圍繞「校服」本以為離別會令雙方互相忘記，但體會到存活於回憶已經足夠，帶出離別亦未必要不捨的體會。

而本來擅長撰寫記敍文的余同學就認為題目要代入校服的角度寫作，文章立意大受限制，最終選寫第2條較易發揮的題目，內容指出物質社會過於追求個人利益，導致很多嚴重後果，認為應克制自己欲望，不要太計較個人得失，他亦引用指定篇章內的例子。

▲ 寶安商會王少清中學中文科科主任謝穗芬。（林宇翔攝）

寶安商會王少清中學中文科科主任謝穗芬就說以往較多學生選寫記敍文。她分析，第1題偏簡單，相信考生不會錯誤解題。她認為考生寫作時，有關體會要緊扣回想過去的內容，而她認為要取得高分的關鍵，要視乎該「體會」是否有創意。

第2題以「得不償失」為題作文，謝穗芬說，字眼容易理解，加上有圖片輔助，容易協助考生發揮及思考；如考生可以拓寬文內談及的角度及視野，例如由個人逐級升至談論世界的現象，她認為會較易取得高分。謝穗芬認為第3題難度較高，題目用「與其……，不如……」的句型，考生一定要緊扣題目，擔心有關的人物事例較少，考生難達至事例豐富。她又提醒，考生在考前準備時不應限制自己，「唔好淨係識寫記敍文，唔同文題都要寫得活。」

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記者：黃悅晴