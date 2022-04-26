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【凍齡靚媽】54歲吳婉芳素顏靚樣意外曝光　5招養生秘訣保童顏

親子 18:02 2022/04/26

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吳婉芳跟女兒及新抱站在一起，似三姊妹。

現年54歲的美魔女吳婉芳完全是凍齡代表，歲月似乎沒有在她的面上留下痕跡，一點都不似已經54歲，而她向來低調不喜將照片在網上公開，近況都是在他的細仔胡智同的社交網（Lynus）得知，近日Lynus就上傳合照，吳婉芳素顏上陣，身穿間條衫的她，舉起V字少女手勢賣萌，打扮青春笑得燦爛。

吳婉芳早前出席大仔胡智略的婚禮，化上淡妝的她驚艷全場獲封「最美麗奶奶」，站在新抱霍英東孫女霍詠盈身旁，毫無半點老態。

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吳婉芳早年接受訪問時曾分享養生之道，她凍齡法非常簡單，最多只是敷面膜及做醫學美容，絕不打Botox等去皺紋，又自嘲懶惰不運動，因而被稱為「佛系養生」，不過她曾坦言留住年輕的秘密最重要是要保持心境開朗，而且她經常打坐，回復心境平靜。

她曾自爆凍齡趣事，有次海關拿着其證件，質疑她是否相中人外，甚至去賭場時被要求出示身份證。

54歲的吳婉芳舉V賣萌。

吳婉芳5招佛系養生法：

1. 飲食清淡多喝湯水

吳婉芳指自己日常的飲食較為清淡，少吃煎炸食物，同時也沒有特別進食補品，經常飲合時宜的湯水，除了能夠滋潤皮膚，對於調理身體也十分有效。

2. 醫學美容

一星期敷兩至三次面膜，吳婉芳表示自己沒有膽量做Botox，不過有做Laser的醫學美容，為臉部加強保濕。

3. 注重潔面

她十分注重洗面步驟，每次清潔都會洗得好徹底乾淨，深層清潔能清走毛孔內的污垢。

4. 中醫調理

有定期看中醫調理身體，內服中藥可逐漸解決女性肝腎陰虛及手腳冰冷的問題，更能延緩衰老以達逆齡回春。

5. 鑽研佛經打坐養生

吳婉芳曾表示每日打坐唸經是其養生之道，可以令心境平靜，更強調日常要維持心境愉快，保持正能量！

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吳婉芳1986年選港姐入行，當年她獲亞軍、最上鏡小姐及才華小姐成3料港姐，隨後加入TVB，同時與富商胡兆熾的兒子兼著名馬主胡家驊發展。入行後，吳婉芳參演過《生命之旅》、《人海綠皮書》，4年後簽約唱片公司，推出首張個人專輯，同年得十大勁歌金曲頒獎典禮及叱咤樂壇流行榜新人獎，是張學友的契妹。

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吳婉芳曾受TVB力捧，惜有傳因生病推卻《誓不低頭》「岑凱欣」一角觸怒高層，被TVB雪藏。1993年，吳婉芳與拍拖7年的胡家驊拉埋天窗，全面息影，育有2子1女，此後她專心相夫教子，間中會出席馬會活動。惜相愛24年的丈夫胡家驊於2017年2月在睡夢中辭世，有傳吳婉芳大受打擊，從此深居簡出。

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責任編輯︰王明芳

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