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【離港赴英】民研副行政總裁鍾劍華留任至月底　離開與警約談無直接關係

政治 17:41 2022/04/26

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鍾劍華以視像方式參與記者。（香港民研網頁）

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華日前在社交網站公布離港赴英後，今日以視像遙距方式，參與民研的記者會。他表示，離開是考慮香港整體環境，與警方約談沒有直接關係。

鍾劍華表示，曾遭警方國安處3度約見，對方態度客氣，最後一次見面是上月中，與俄烏戰爭的民調有關，而相關調查原訂上月公布。他又反駁畏罪潛逃的說法，強調未有被警方檢控，離開是希望在自由空間下，繼續評論工作。

另外，鍾劍華在記者會上指，將在海外生活一段時間，仍以回家的路作目標，而他將在本月底離開民研，不能代表民研回答5月的情況。

民研今日公布最新調查，在本月19至22日期間，訪問1,001人。受訪者對特區政府滿意率上升9個百分點至19%，滿意率淨值為負42個百分點，較上月上升20個百分點，而港府信任淨值為負8個百分點，較上月大幅上升26個百分點。

此外，特首林鄭月娥最新評分為33.4分，與本月初宣布不競逐連任後的評分維持一樣。

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責任編輯：陳宛彤

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