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【女神拍拖】蘇皓兒與《一念無明》導演戀情曝光　月租1萬5千元紅磡寓所築愛巢

娛樂 18:10 2022/04/26

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蘇皓兒被爆與金像獎新晉導演黃進拍拖。

女神蘇皓兒（Chloe）最近於TVB劇集《金宵大廈2》單元「雙魚」與伍詠薇演慘情母女，犧牲靚樣以爛面特技妝容示人，層次級演技獲網民大讚有進步。演技之所以大躍進，原來因為有位導演男友私下「補習」。

事業愛情兩得意的Chloe，近日被拍到與執導電影《一念無明》的金像獎新晉導演黃進蜜會撐枱腳，令戀情曝光，二人雙雙出入位於紅磡的愛巢，看來已火速達同居階段，打得火熱。

報道指當日兩人以街坊look從月租15,000元的紅磡寓所步出，前往附近的商場，兩人邊行邊咬耳仔，十足糖黐豆般甜蜜。二人到了酒樓並選在角落不起眼位置坐低，二人相對而坐，Chloe看住男友不時冧爆甜笑，更會嗲聲嗲氣向男友撒嬌，全程表現陶醉。

兩人不時深情對望，猶如熱戀中的情侶，大放閃光彈，之後二人雙雙返回愛巢繼續甜蜜。

【金宵大廈2】蘇皓兒零偶包演毁容少女　長腿Chole曾做「陽光妹」成經典【多圖】

才華洋溢

黃進憑電影《一念無明》於2017年獲香港電影金像獎的「新晉導演」獎項，2016年獲台灣金馬獎的「最佳新導演」獎項，以及多個國際影展獎項，主演的曾志偉及金燕玲分別贏得金像獎「最佳男配角」和「最佳女配角」，電影備受認同。

最新影片推介：張明偉專訪

第二位男友

現年28歲的Chloe入行以來真正公開承認只有與王宗堯的戀情，二人於2018年拍拖，可惜戀情維持兩年便分手。她曾與周慧敏老公倪震行街買零食傳出緋聞，以及因熱愛打籃球而與羅天宇傳出戀情，但兩人否認只屬好友關係。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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