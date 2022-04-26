【上網電價】政府下調上網電價至2.5元至4元　鼓勵私營室外停車場安裝太陽能光伏系統

▲ 政府下調上網電價至2.5元至4元。（資料圖片）

政府今日（26日）宣布下調上網電價價格，並推出便利措施，鼓勵私營室外停車場安裝太陽能光伏系統。

上網電價價格調整如下：

可再生能源系統發電容量等於或小於10千瓦：每度電5元＞4元

可再生能源系統發電容量超過10千瓦但不超過200千瓦：每度電4元＞3元

可再生能源系統發電容量超過200千瓦但不超過一兆瓦：每度電3元＞2.5元

政府發言人指，考慮到近年發展分布式可再生能源系統的成本有顯著下降，政府和電力公司決定在明日（27日）起把上網電價由現時每度電3元至5元的水平下調，而可再生能源證書的定價則維持現時每度電0.5元的水平。

發言人又指，上網電價計劃的成效顯著，由2018年至今年首季共收到超過2萬個申請，當中超過1.8萬個申請已獲批准，估計完成安裝後每年可生產接近3億度電，足以應付約9萬個家庭的電力需求，大約相當於中西區的住戶總數。

為加強推廣可再生能源，環境局和發展局宣布，在符合特定規定並取得環境局的政策支持下，私營界別可在位於非住宅處所的地面，或主天台上的較大型室外停車場泊車位，裝設不高於3米的太陽能光伏系統，並可受惠於以下主要的便利措施：



屋宇署將提供快速審批服務，處理擬議在上述室外停車場豎設支承太陽能光伏系統的構築物建築圖則。審批時間將由現時60天加快至30天內完成；施工同意書的申請亦可與建築圖則一併提交，供署方同步處理

屋宇署將就上述太陽能光伏系統裝設工程，給予全數總樓面面積寬免，並接納以建築物最高的實用樓面空間之上的屋頂平均高度，計算建築物高度，釐定建築物的准許上蓋面積和地積比率。

責任編輯：陳梓蔚