【特首選舉】多個團體向李家超遞交政綱建議　青年民建聯倡列國民教育為大學必修科

▲ 青下午到李家超競選辦遞交對行政長官候選人政綱建議書。

特首選舉候選人李家超今日沒有公開活動，多個團體到李家超位於中環廣場的競選辦，提交政綱建議書，包括香港校董學會、教聯會、普通話專業協會、公民力量及青年民建聯等。

青年民建聯則建議，將國民教育列為大學必修科、持續進修基金資助上限增至3萬元、優化及恆常化大灣區青年就業計劃等。民建聯立法會議員梁熙期望，下屆政府改組後設立的民政及青年事務局，增加青年議政和發展機會。

教聯會主席黃錦良表示，愛國教育被污名化，學生缺乏國家觀念、身分認同意識薄弱，政府有必要加強愛國教育。香港校董學會主席林建華則建議將普通話定為公務員、校長及校董入職的必考項目。普通話專業協會主席靳彤彤建議成立香港特區普通話辦公室，將普通話列入中學文憑試考核科目等。

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責任編輯：陳葆琳