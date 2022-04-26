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【快速測試】九龍城、深水埗及西貢污水檢測呈陽性　各區民政事務處派24.8萬檢測包

社會 18:07 2022/04/26

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九龍城、深水埗及西貢污水檢測呈陽性，各區民政事務處派24.8萬檢測包。（政府新聞處）

因應九龍城、深水埗及西貢採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（26日）表示，九龍城民政事務處、深水埗民政事務處和西貢民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約248,000套快速測試套裝。

九龍城民政事務處透過物業管理公司，向天鑄、欣圖軒、御龍居、賀龍居、嘉輝臺、永安臺、金百利大廈、欣榮花園、帝庭豪園、海悅豪庭、傲雲峰、嘉景花園、天寰、啟德１號（I）、啟德１號（II）、煥然壹居、嘉匯、龍譽及啟朗苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

深水埗民政事務亦透過物業管理公司，向美孚新邨第一、二及七期的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。此外，西貢民政事務處透過鄉事委員會、村代表及物業管理公司，向坑口村、東港城、樂頤居、和明苑、煜明苑及顯明苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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