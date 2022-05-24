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【人搖福薄】抖腳是非常不討好的相格之一 郁身郁勢者難跟貴氣福氣有緣

休閒消費 17:10 2022/05/24

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抖腳反映了一些內在的生理和心理狀態。

坐在咖啡店寫作，鄰桌男子邊喝咖啡邊抖腳未停過。我眼尾一直有個腳影上下快速郁動，很煩擾。印腳男愈抖愈起勁，我忍不住停手打量他——中年男子、外表企理、相貌正常、專注看着手提電腦上的英文網頁（即至少識字）。若定格上半身，外形不算差，但坐有坐相，抖腳是非常不討好的相格之一。

中國古語有云：「人搖福薄」、「人抖窮、樹抖死」。日本文化亦視抖腳為極度粗魯和沒禮貌的行為，他們稱抖腳為「Bimbo Yusuri」（貧乏ゆすり），即窮人之腿也，屬於下格（low manner）之相。不論男女，郁身郁勢者，難跟貴格、貴氣、福氣有緣。一個人，相貌其次，最緊要相格。即使相貌好，但若相格差，又有何用？若上身好眉好貌，下身卻是一副起勢搖抖之相格，只會散發着嘍囉氣息，甚不雅，啥都抖散。

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相貌由心生，其實相格也是，抖腳反映了一些內在的生理和心理狀態。

2018年，日本早稻田大學心理學教授Atsushi Oshio，在學術期刊《Psychological Studies》發表了一個很有趣的研究：究竟甚麼性格特質（Personality Traits）的人會（不由自主地）抖腳呢？他研究了5,328位介乎18至71歲的日本成年人，發現抖腳跟Neuroticism（神經質，有容易焦慮、憂鬱、脆弱、憤怒、神經過敏等多種不愉快情緒）在男性當中有非常密切的關係，但這個關係卻未在女性身上發現。Neurotic的男性，不用玄學家算命，也可大致用邏輯推算：人緣欠奉、女人緣清零，無人緣者的事業必多阻滯。

人搖福薄這四個字看來簡單，卻包括很多邏輯推敲，不僅人搖的行為令人煩厭，更反映了一個不停搖的人情緒不穩、神經過敏的內在特質，正是這些特質抖走了自己人緣、姻緣、事業，甚至是健康的福份。

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