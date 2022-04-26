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【MIRROR成員】姜糖響應姜濤善心　以偶像名義助養6位小朋友

娛樂 18:38 2022/04/26

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一班姜糖真的很聽話。

人氣男團MIRROR成員姜濤本月30日迎來23歲生日，而一眾「姜糖」早已計劃為他進行連串慶祝活動，例如4.30當天會請全港市民免費坐電車、又在銅鑼灣及尖沙咀設置不同主題和有慈善義賣等，認真有心。

最新影片推介：張明偉專訪

【MIRROR成員】「姜濤誕」兩大慈善期間限定店明開幕　率先睇11大打卡位及義賣精品

以偶像名義助養小朋友

今天又有一位「姜糖」就應偶像呼籲，以姜濤名義助養6位在發展中國家長大的小朋友，助養為期1年，「姜糖」希望可以為孩子及其家庭帶來溫暖和曙光，以實際行動響應和支持偶像的意願！

而有關機構更感謝姜濤和該「姜糖」的善心，感謝他們以身作則，並希望社會人士都可以將愛心延續下去，讓更多孩子得到溫飽、教育同美好的將來，令世界變得更美好！

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4月30日姜濤生日

４月對於姜濤的粉絲「姜糖」來說是一個大日子，因為是他們至愛的偶像姜濤生日，去年4月30日的「姜濤灣」大家仍歷歷在目，今年姜糖們再下一城，實行把４月變成「姜濤月」，姜濤香港後援會策劃了形形色色的生日應援活動為姜濤慶生。

不過，向來低調的姜濤早前已呼籲粉絲們將應援的金錢用來做善事，幫助社會上更多有需要的人。姜濤輕輕一句，姜糖們立即發揮出「見濤就買」的行動力，各大小慈善應援應運而生，籌得善款幫助社會各界。

撰文 : TOPick柴犬出動

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