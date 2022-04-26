【BNO 5+1】葉劉淑儀：雙重國籍問題不能一刀切處理　倘人大決定可DQ反中亂港者居留權

▲ 新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀。（經濟日報資料圖片）

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀表示，處理雙重國籍問題時，必須小心衡量利弊，不能以「一刀切」處理。但她認為，人大常委會可作出新決定，例如列出「負面清單」，令繼續從事反中亂港、危害國家安全活動的港人，喪失中國國籍和喪失香港居留權。

葉劉淑儀今日在社交網站發帖文，談及「如何處理BNO移英港人國籍問題」，批評英國政府推出的BNO「5+1」新路徑，容許持BNO港人申請長期居留和成為英國公民，做法違反了《中英聯合聲明》的英方備忘錄。

不過，葉劉引述前特首梁振英指，「持BNO移英的港人，不願交還特區護照或香港身份證，因此只是移居，並非移民。」

她認為，梁的說法並無說錯，即使中國不承認雙重國籍，但由於家難以逐一稽查，加上內地和香港歷年有很多人移居海外，當中很多人持雙重國籍，形容中國對此素來是「隻眼開隻眼閉」。

葉劉淑儀認為，處理雙重國籍的問題必須小心衡量利弊，亦不能以「一刀切」的方式處理，形容持BNO移英的港人當中，也有很多是因為生活節奏、下一代教育等非政治因素離港，強調不能一竹篙打一船人。

之不過，她指出，要針對處理的，是那些移英（或海外）後，持續勾結外國勢力、活躍於反中亂港活動、觸犯《港區國安法》的港人，認為這些人持續傷害國家和香港，自然不應該繼續擁有中國國籍與及香港居留權。

葉劉提出，若人大常委作出新的「決定」，解釋如何執行《中華人民共和國國籍法》第9條，例如列出「負面清單」，聲明若這些人繼續從事反中亂港、危害國家安全的活動，他們取得外國國籍（含英國國籍），就會喪失中國國籍，不用申報國籍變更，即時喪失香港居留權。

曾任入境處處長的葉劉淑儀指，根據《入境條例》，喪失了香港居留權的前永久性居民，仍會有入境權，他們可以進入香港居住、工作、經商、讀書，沒有任何逗留時間和條件限制。

她續指，特區政府亦可在人大常委作出新的「決定」後，修訂《入境條例》，褫奪上述人士的入境權，若真是這樣做，這些「前港人」便只能像一般英國籍人士那樣，需申請簽證才能來港。

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記者：胡偉明