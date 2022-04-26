【蝙蝠俠】Batman決戰四大惡人　貓女魅力不減謎語人令人心寒

因為之前香港第五波疫情封戲院，令原本3月初上映的全新《蝙蝠俠》（The Batman）電影延期，等了又等，終於在明天（4月27日）在香港上畫。

今輯由《猿人爭霸戰》（ Planet of the Apes）系列導演麥維斯（Matt Reeves）執導，由《吸血新世紀》系列（The Twilight Saga series）羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）當新一代蝙蝠俠。

▲ 羅拔柏迪臣任新一代蝙蝠俠。

這次電影回歸蝙蝠俠的起點，講述這位黑俠在葛咸城儆惡懲奸已踏入第二年，令壞人聞風喪膽，可是此罪惡之城亦是充滿壞人。

此外，蝙蝠俠仍是一位個滅罪新手，身心面對很多問題。

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至於今次電影《蝙蝠俠》內，Batman有4大對手：

企鵝人

企鵝人（The Penguin）可說是蝙蝠俠著名的敵人之一，是黑道老大，屬智慧型罪犯。在原作漫畫內，此角色在1941年的《Detective Comics》第58期已登場。

在真人電影版方面，1966年的《Batman：The Movie》由Burgess Meredith飾演此大反派。不過Burgess最為觀眾印象深刻的經典角色，應為《洛奇》（Rocky）系列演Rocky師傅Mickey。

在1992年電影《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns），由Danny DeVito飾演，此片突出企鵝人古怪及內心痛苦。在電視劇《Gotham》由Robin Lord Taylor演此角。

▲ 哥連費路飾演企鵝人。

在今次電影版，企鵝人是經營葛咸城中最高級的私人夜總會「冰山具樂部」(The Iceberg Lounge)，為黑道人士作犯罪勾當的聚腳點。

企鵝人由哥連費路（Colin Farrell)飾演，用特效化妝變成一個肥佬。但這次電影版造型不同過往，雖然企鵝人仍然穿西裝，但沒有食煙及沒有拿傘，這些企鵝人道具都一一失蹤。

片中企鵝人效力於黑幫大佬卡曼費康尼（Carmine Falcone），未成為一位真正黑幫大佬，也許留伏線在第2集繼續出場。

卡曼費康尼

在漫畫當中，暱稱「羅馬人」的卡曼費康尼（Carmine Falcone）於1986年《Batman: Year One》才出現，是比較「新」的角色。

於2005年的基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）導演的《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）已有出現，由Thomas Geoffrey Wilkinson飾演，是高譚市最有權力黑幫大佬，彗制住該高譚市警、政﹑法三界，同時與忍者集團合作。

▲ 尊杜圖路飾演的卡曼費康尼。

至於今次電影內，由尊杜圖路（John Turturro）飾演的卡曼費康尼，是葛咸城其中勢力最強大的罪犯家族的首領，深居簡出的他足不出戶也可操控著整個城市，戲份比在《蝙蝠俠—俠影之謎》多，更是關鍵角色。

貓女

與蝙蝠俠亦敵亦友的貓女（Catwoman）Selina Kyle，不論在漫畫或影視真人版都是充滿魅力的角色。她在最先在1940年《蝙蝠俠》第1期漫畫出現。

在上世紀60年代真人版影視劇，分別由Julie Newmar、Lee Meriwether、Eartha Kitt分別飾演過。

1992年《蝙蝠俠再戰風雲》內，由米雪菲花（Michelle Pfeiffer）演貓女，演出十分出色。後來華納更在2004年推出《貓女》（Catwoman），並由影后荷爾芭莉（Halle Berry）主演，可惜票房及口碑都極差。

▲ 《蝙蝠俠—夜神起義》安妮夏菲維。

到2012年《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises），貓女一角由演技外樣貌同樣出眾的安妮夏菲維（Anne Hathaway）負責演出，贏得好評。

電視劇《Gotham》由Camren Bicondova演少年貓女Selina Kyle。

▲ 素兒卡維斯演貓女。

今次電影被由素兒卡維斯（Zoë Kravitz）飾演。素兒出身演藝世家，父母為著名音樂人Lenny Kravitz及演員Lisa Bonet，她的首部電影作品是2007年《美味不設防》（No Reservations），之後曾參演《變種特攻：異能第一戰》（X-Men First Class）、《怪獸與牠們的產地》系列（Fantastic Beasts series）、《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）等。

今次她在電影中戲份很重，與「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣有很多對手戲，十分有發揮。

謎語人

由保羅戴路（Paul Dano）飾演的謎語人（The Riddler）Edward Nashton，是這次電影版最大反派，他利用一連串陰險及難解的的謎語，令城中精英包括蝙蝠俠陷入圈套。

保羅戴路曾參演《陽光小小姐》（Little Miss Sunshine）、《被奪走的12年》（12 Years a Slave）、《罪迷宮》（Prisoners）等。曾憑要一人分飾兩角的2007年作品《黑金風雲》（There Will Be Blood）獲英國BAFTA大獎最佳男配角提名，及憑2014年《迷失巨聲》（Love & Mercy）獲金球獎最佳男配角提名，演技不容置疑。

▲ 保羅戴路演謎語人。

其實高智商罪犯謎語人此角色，首次在漫畫登場是在1948年《Detective Comics》第140期出現。

在真人版方面，Frank Gorshin在上世紀60年代影視劇演謎語人。在電視劇《Gotham》由Cory Michael Smith飾演此角。

▲ 《新蝙蝠俠─不敗之謎》占基利。

至於最經典是1995年賣座片《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever）內，由當時得令的占基利（James Carrey）演謎語人，風頭蓋過蝙蝠俠。

不過占基利是用誇張、具喜劇感的方式演謎語人，保羅戴路完全相反，是兩種不同的風格，保羅戴路以內斂沉鬱的方式演繹，令人心寒。