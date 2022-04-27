【超市大搜查】《LDK》測試15款平底鑊　2款最強之選塗層耐用兼受熱均勻

▲ 日雜《LDK》測試15款平底鑊，2款最強之選塗層耐用兼受熱均勻。

平底鑊是煮餸好幫手，要煮出美味的餸菜，擁有一個好用的平底鑊絕對能事半功倍。日本雜誌《LDK》測試市面15款深型平底鑊，比拼其凃層耐用度、熱力均勻度、傳熱速度及使用感，最終有兩款平底鑊得到最佳評級。

《LDK》指出平底鑊的材質和厚度很重要，一般來說，採用鈦和人工鑽石等材質的平底鑊，熱力均勻度較佳，而平底鑊用料較為厚身，煮餸時較不容易燒焦。

評測準則

塗層耐用度：以鋼絲刷摩擦塗層，再用平底鑊煎雞蛋測試會否黐底

熱力均勻度：用平底鑊煎班戟，測試熱力有否均勻傳開

傳熱速度：用平底鑊烚蛋，以水滾的時間測試傳熱速度

使用感：測試平底鑊手柄是否易於抓握、易於清洗，以及其容量

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15款平底鑊排名：

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是次測試中，以「DOSHISHA」和「Ballarini」的平底鑊評分最高，並共同排列第1位。DOSHISHA平底鑊在熱力均勻度和使用感測試中獲得A+的評級；而Ballarini平底鑊則在塗層耐用度和熱力均勻度方面獲得A+評級。

忌用高溫乾燒易潔鑊

TOPick綜合消委會提供以下易潔鑊使用及保養貼士：

忌用大火或高溫乾燒易潔鑊，持續高溫會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變型等；煮食時要先放食油或水於鑊中，並以低至中火烹煮為佳。

首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊，待乾後可在煮食面均匀地塗上少許食油。

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木﹑塑膠或矽膠製造的工具在易潔鑊上攬攪動食物。

切勿在易潔鑊面上切剁食物。

用後應在爐火熄滅後讓鑊自然冷卻，不應立即注入冷水，以免引致變形或油污飛濺。

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責任編輯：羅嘉欣