【新冠口服藥】政府公布可處方新冠口服藥私家醫生名單　藥物供應商將直接派藥至應診地址

▲ 政府公布可處方新冠口服藥私家醫生名單。（政府新聞處）

政府發言人表示，透過特設網上平台取得並開始處方新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir）的私家醫生名單今日（26日）已上載專題網頁。

政府早前公布向私家醫生免費提供上述兩款新冠口服抗病毒藥物，以便利私家醫生向合適的新冠病人處方。衞生署4月11日發信通知已登記使用醫健通的私家醫生可透過特設網上平台，要求提供兩款新冠口服抗病毒藥物。已在醫健通登記並取得新冠口服藥物作治療2019冠狀病毒病的私家醫生名單已上載，方便市民接受治療。該名單會因應醫生數目轉變而適時更新。

醫管局就藥物發出的指引、使用藥物須知和其他注意事項，均可於網上平台下載。私家醫生必須遵守醫管局的療程指引。私家醫生不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用。發言人表示，私家醫生如想處方新冠口服藥物，須已於醫健通登記，以便記錄其處方。他們登入網上平台提出要求後，藥物供應商會直接將相關藥物派發到其於醫健通登記的其中一個指定應診地址。他們若在星期一至五下午4時前提出要求，藥物供應商會盡量於第2個工作天處理。私家醫生每次可要求每款不超過10次標準療程的抗病毒藥物。抗病毒藥物的分發將視乎藥物供應和醫生的使用情況。

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記者：黃穎津