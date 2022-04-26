【初創企業】49間初創公司獲城大天使基金投資　各公司可獲最高100萬元投資

▲ 城大兩位副校長楊夢甦及李惠光恭賀其中三隊得到HK Tech 300天使基金的初創團隊，希望他們的技術及成品能貢獻社會。

香港城市大學今日（26日）公布首輪有49間初創公司獲得HK Tech 300計劃旗下天使基金，各公司可獲最高100萬港元投資，總投資額超過4,600萬港元。身兼HK Tech 300執行委員會主席的城大副校長（研究及科技）楊夢甦透露，HK Tech 300計劃今年下半年在內地舉辦全國創新創業大賽，令香港和內地有潛力的科創項目可以實踐及市場化，城大校友、科研人員、學生和應用城大技術及知識產權的公眾人士均可參與。

楊夢甦表示，城大重視研究最終能否轉化為日常生活可用的產品、服務，及對社會有正面影響，今次批出的49間初創公司，分別涵蓋生物和健康科技、深科技、資訊科技及人工智能、以及金融科技等範疇的初創公司，均由城大學生、畢業生或採用了城大技術、應用到其創科產品或服務的公眾人士創立，樂見城大的科研技術獲廣泛應用，支持香港創科發展。

其中一間獲得天使基金的初創公司為創新進領有限公司（ITsci Company Limited），研發結合人工智能及數碼化醫學成像技術，協助獸醫短時間內識別貓狗是否有腫瘤細胞，目前用於識別貓、狗的淋巴癌。本身是城大校友的公司創辦人之一陳卓瑩指出，相關技術是運用H&E染色圖，通過經深度學習的人工智能作出計算和比對，能快速找出動物腫瘤細胞，較傳統免疫染色方法需兩至三天才有結果為快。

團隊主要為城大研究人員的超竹有限公司，則運用環保科學技術研發出強度比一般天然竹高3倍，亦不會釋放甲醛的「超竹」，除了適用於建築和傢俱，也有望用於製造車輛部件及衞星。

Alpha AI Technology Limited則將研發技術應用於汽車意外損壞評估，創辦人何進一指，目前本港每日平均有40多宗涉及車輛的交通事故，不少車主都為申請保險前的車輛損壞評估，或如何向肇事另一方定出索償額而煩惱，其團隊運用城大的區塊鏈技術，建立了一個可以做到即時評測的流動應用程式，只要使用者按指示拍下車身損壞部分，並上載照片，應用程式內置的數據和運算可以快至一分鐘內整合出報告，更可提供驗車資訊和調解協議供使用者進行協商，預料下月正式推出市場。

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記者：黃穎津