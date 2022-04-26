【疫市加價】英基22/23學年擬加2.9%學費　最多加4.6%　中學最貴索價18萬【附各分校學費】

▲ 英基學校協會下學年擬上調學費。（資料圖片）

有逾1.8萬名學生的英基學校協會宣布，下學年（2022/23學年）擬加學費，轄下22間學校學費平均加加幅為2.9%，形容為支付相關成本及保持教育質素所需的「最低水平」，中小學及幼稚園各級全年學費，計劃上調至介乎8萬至18萬元，撇除即將被撤政府資助的班級，以青衣幼稚園加幅最高，達4.6%。

自2020年爆發新冠疫情，英基已連續兩個學年無加學費。英基學校協會行政總裁葛琳今日（26日）向家長發信，公布下學年學費調整安排。她指校董會已批出2022/23年度財政預算，計劃各校學費平均加2.9%，除透過經濟援助計劃（FAS）提供支援外，校董會已同意動用逾3,000萬元儲備，以助吸收部分不斷上漲的成本，將費用加幅「減到最低」，有關學費調整有待教育局審批。

各間分校學費詳情：

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翻查各班級學費，加幅最高為下學年將被撤銷政府資助的中學第7班，全年學費由133,800元增至159,300元，增幅為19%，一般中小學其餘各級加幅均為2.8%，全年加3,300元至4,000元，小學學費一律增至119,100元，中學介乎137,600至144,700元。

至於英基轄下5間幼稚園加幅各異，介乎3.8%至4.6%，最高的是青衣分校，全年學費增至88,100元。

學費最貴的是私營獨立學校智新書院，小學全年學費擬上調3.5%至134,200元，中學增幅則是2.4%，增至介乎177,700至179,600元；啟新書院各級亦計劃加至127,500至170,900元，加幅由1.8%至2.8%不等。

葛琳在信中直言，「無人願意支付超出必要的費用」，但董事會需確保能夠應付用作保持教學質量的資源成本，形容預算已考慮平衡疫情對學生家庭及教職員的持續影響，以及確保未來能繼續提供優質教育服務，透露教職員自2020年已凍結工資，故最新預算需提供有競爭力的工資水平。

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記者：馮琪雅