【串謀詐騙】兩公司董事涉串謀詐騙發展商逾2,300萬元　今被裁定罪名成立

▲ 兩公司董事涉串謀詐騙發展商逾2,300萬元。（資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名顧問公司董事及一名工程公司董事，控告他們就旺角一個酒店重建項目，串謀詐騙項目發展商誘使對方判授逾2,300萬元的供水及排水裝置安裝工程合約予被告的公司。2名被告今日（26日）在區域法院被裁定罪名成立。

王永就，67歲，平捷有限公司（平捷）董事；及馬秀琴，60歲，泛海工程有限公司（泛海）董事，同被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。暫委法官勞潔儀將案件押後至6月1日判刑。被告暫時還押懲教署看管。

案情透露，王永就案發時是機電工程顧問公司平捷的唯一董事兼股東。王永就兒子及馬秀琴同為工程公司泛海的董事兼股東。而馬秀琴亦是王永就在另一間公司的僱員，即遠輝工程有限公司（遠輝）。遠輝與平捷共用辦公室。

創意昇有限公司（創意昇）是旺角一個酒店重建項目的項目發展商。創意昇2011年3月委派平捷為該項目的機電工程顧問，就消防、電力、機械通風及空調，以及供水及排水裝置安裝工程（該四個範疇）提供顧問服務。

平捷須協助創意昇就該4個範疇擬定招標名單和挑選適合的承辦商，以及監督及規管相關的工程。

泛海是其中一間獲王永就推薦參與該四個範疇投標的承辦商。泛海的標書報價總額逾1億300萬元，高於最低標價的三間投標公司。但由於王永就極力推薦泛海，創意昇仍考慮其標書及邀請它出席招標面見。

2名被告安排泛海兩名「經理」，出席由王永就及創意昇代表主持的相關招標面見。創意昇其後於2014年8月，將供水及排水裝置安裝工程合約判授予泛海，合約金額為逾2,300萬元。取得供水及排水裝置安裝工程合約之後，泛海在未得創意昇批准下，將有關工程分判予其他公司。

案情透露，王永就從來沒有向創意昇申報其兒子為泛海董事，以及他在泛海的權益及與泛海的關係。王永就又利用不誠實手段，誘使創意昇將有關合約判授予泛海。倘若創意昇知悉王永就在泛海的權益以及他與泛海的關係，便不會邀請泛海投標或將有關合約判授予泛海。

廉署調查發現，泛海事實上並沒有任何員工。出席上述招標面見的兩名「經理」，其實分別是遠輝的僱員以及王永就的商業伙伴。所有泛海的投標文件及發票均由馬秀琴在王永就指示下準備及向創意昇提交。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。創意昇在廉署調查案件期間提供全面協助。

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記者：黃穎津