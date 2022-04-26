【污水檢測】油尖旺、葵青及北區污水樣本呈陽性　各區民政事務處派21萬快速測試包

▲ 油尖旺、葵青及北區污水樣本呈陽性，各區民政事務處派21萬快速測試包。（黃建輝攝）

政府今日（26日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者

獲發快速抗原測試包的地區包括：

油尖旺區 — 君頤峰及帝庭園

北區 — 御皇庭、顯峯、御景峰、上水中心、順欣花園、上水名都、奕翠園、帝庭軒、皇府山、美景新邨、海聯廣場、粉嶺名都、粉嶺中心、御庭軒、逸峯、新都廣場、綠悠軒及龍豐花園

葵青區 — 新葵芳花園、葵芳閣、葵涌廣場，盛芳街、石蔭路及青山公路葵涌段402號至482號附近一帶住宅。詳情即看：【下一頁】

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津