【新冠口服藥】暫212名私家醫生成功申領　林永和倡確診者採網上診症

▲ 212名私家醫生成功申領新冠口服藥，林永和倡確診者採網上診症（資料圖片）

港府自本月中容許私家醫生申領2款口服藥，今（26日）公布取得藥物的私家醫生名單，涉及212人，詳見下一頁；有於本月中已申領到藥物的醫生指仍未作出首次處方，建議確診者採用視像診症。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和透露本月中時已申領到5盒「輝瑞」及10盒「默沙東」，不過至今日仍未作首次處方，估計是由於疫情緩和，認為可為疫情反彈做好準備。

林又指會鼓勵確診者採用視像診症，並會盡量轉介前往門診的新冠病人到醫管局指定診所求醫，惟有需要時亦可為相關病人診症，「但會要求他們戴2個口罩、唔好周圍摸，同盡量分開其他非染疫病人，醫護亦會全副武裝（保護衣）上陣」。

港府強調，私家醫生不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用，林永和舉例病人如有其他病徵，亦會獲處方新冠口服藥以外的藥物，患者只需付診金及其他藥物費用。對於未有向港府申報的確診者，林指會協助患者申報後才處方新冠口服藥。

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記者：鄧凱文