  • 27°C
香港時間 : 2022426日 (週二) 22:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠口服藥】暫212名私家醫生成功申領　林永和倡確診者採網上診症

社會 21:27 2022/04/26

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

212名私家醫生成功申領新冠口服藥，林永和倡確診者採網上診症（資料圖片）

港府自本月中容許私家醫生申領2款口服藥，今（26日）公布取得藥物的私家醫生名單，涉及212人，詳見下一頁；有於本月中已申領到藥物的醫生指仍未作出首次處方，建議確診者採用視像診症。

 

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和透露本月中時已申領到5盒「輝瑞」及10盒「默沙東」，不過至今日仍未作首次處方，估計是由於疫情緩和，認為可為疫情反彈做好準備。

林又指會鼓勵確診者採用視像診症，並會盡量轉介前往門診的新冠病人到醫管局指定診所求醫，惟有需要時亦可為相關病人診症，「但會要求他們戴2個口罩、唔好周圍摸，同盡量分開其他非染疫病人，醫護亦會全副武裝（保護衣）上陣」。

港府強調，私家醫生不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用，林永和舉例病人如有其他病徵，亦會獲處方新冠口服藥以外的藥物，患者只需付診金及其他藥物費用。對於未有向港府申報的確診者，林指會協助患者申報後才處方新冠口服藥。

最新影片：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

 

相關文章

【新冠口服藥】海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物　屬印度副廠生產在港無註冊
15:29 2022/04/11
【新冠口服藥】海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物　屬印度副廠生產在港無註冊
【新冠口服藥】私家醫生可透過網上平台申請口服藥　供應商直接派發到應診地址
19:45 2022/04/11
【新冠口服藥】私家醫生可透過網上平台申請口服藥　供應商直接派發到應診地址
【新冠口服藥】目前約150位私家醫生取得　衞生署稍後公布名單
22:49 2022/04/14
【新冠口服藥】目前約150位私家醫生取得　衞生署稍後公布名單
【新冠口服藥】政府公布可處方新冠口服藥私家醫生名單　藥物供應商將直接派藥至應診地址
今日 18:51
【新冠口服藥】政府公布可處方新冠口服藥私家醫生名單　藥物供應商將直接派藥至應診地址
【第五波疫情】防癌會癌症復康中心3大方面減院舍感染　今波僅錄11名院友染疫
13:41 2022/04/25
【第五波疫情】防癌會癌症復康中心3大方面減院舍感染　今波僅錄11名院友染疫
【第五波疫情】中電宣布已恢復抄讀電錶服務　早前受影響客戶將收到實際用電量賬單
11:56 2022/04/25
【第五波疫情】中電宣布已恢復抄讀電錶服務　早前受影響客戶將收到實際用電量賬單
【第五波疫情】今日新增431宗陽性個案　16宗屬輸入個案【不斷更新】
16:32 2022/04/25
【第五波疫情】今日新增431宗陽性個案　16宗屬輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】業界指全港98%安老院舍爆疫傷亡慘重　呼籲政府疫後重建
14:58 2022/04/25
【第五波疫情】業界指全港98%安老院舍爆疫傷亡慘重　呼籲政府疫後重建
【第五波疫情】今日新增347宗陽性個案　12宗屬輸入個案【不斷更新】
今日 16:32
【第五波疫情】今日新增347宗陽性個案　12宗屬輸入個案【不斷更新】

你可能感興趣

【新冠口服藥】海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物　屬印度副廠生產在港無註冊
15:29 2022/04/11
【新冠口服藥】海關檢值300萬元非法入口新冠口服藥及受管制藥物　屬印度副廠生產在港無註冊
【新冠口服藥】私家醫生可透過網上平台申請口服藥　供應商直接派發到應診地址
19:45 2022/04/11
【新冠口服藥】私家醫生可透過網上平台申請口服藥　供應商直接派發到應診地址
【新冠口服藥】目前約150位私家醫生取得　衞生署稍後公布名單
22:49 2022/04/14
【新冠口服藥】目前約150位私家醫生取得　衞生署稍後公布名單
電子消費券 中文科 環境衞生 公立醫院 口罩 疫情 商場 記者 診所 醫生

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
10:25 2022/04/25
【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》
今日 12:21
【DSE2022】中文閱讀卷考問內地哲學家周國平兩篇散文 指定篇章考《聲聲慢》