【珍惜生命】何文田女中學生危站校園高處　勸服後送院治理

▲ 何文田有女學生危站。（資料圖片）

何文田有女學生危站。警方今日（26日）晚上8時17分接報，指在何文田常盛街21號德蘭中學內，一名年約10多歲的女生危站高處，懷疑有輕生意圖。警方接報到場，女生終被勸回安全位置，由救護員送往伊利沙伯醫院治理。警方正調查事故原因。

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記者：黃穎津