【打擊毒品】警深水埗單位檢價值5.2萬元冰毒　拘2男女涉販毒

▲ 警方於深水埗一單位檢獲價值5.2萬元冰毒，拘2男女涉販毒。（警方圖片）

九龍城警區特別職務隊根據線報及深入調查，鎖定一名目標男子，懷疑他在深水埗區利用住宅藏毒。人員今日（26日）下午約1時進行打擊毒品行動，在耀東街一單位外發現該名男子進入目標單位，並在他身上搜出小量懷疑「冰」毒，及在其住宅單位內檢獲約90克懷疑「冰」毒及少量精神科類藥物。行動中檢獲的毒品總市值約5.2萬元。

該名33歲姓江本地男子及單位內一名37歲姓蘇本地女子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。

警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊毒品行動。警方提醒市民，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津